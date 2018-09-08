Яремчук и другие новички сборной Украины прошли забавное посвящение в команде: видео

Новички сборной Украины прошли посвящение в национальной команде. По традиции, эта процедура означает, что футболистам нужно спеть песню перед партнерами.

Ребята разделились на две музыкальные группы: трио составили Евгений Макаренко, Олег Данченко и Василий Кравец, а дуэтом выступили Роман Яремчук, который дебютировал в матче против Чехии, и Андрей Цуриков.

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Смотрите сами, как это было:

Посвящение Яремчука и Цурикова

Посвящение Макаренко, Кравца и Данченко

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