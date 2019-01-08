Как объятия влияют на здоровье

Доказано, что обычное прикосновение может уменьшить чувство исключения и улучшить настроение. А в некоторых случаях – даже уменьшить ощущение боли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В ведомстве отметили, что положительные эмоции улучшают здоровье и продлевают жизнь.

"Наши мысли способны влиять на процессы в нашем организме. Как обнаружили исследователи, люди, которые положительно воспринимают мир, имеют тенденцию к низшему давлению, меньше склонны к развитию сердечных заболеваний, лучше контролируют вес, у них здоровый уровень сахара в крови", – говорится в сообщении.

Для больных людей очень важно иметь положительные эмоции, это поможет повысить иммунитет и не дать развиться депрессии. Даже в неизлечимо больных людей качество жизни может значительно улучшиться, когда они не зацикливаются на грустных переживаниях, а пытаются найти что-то положительное в каждом дне.

А объятия положительно влияют на здоровье благодаря тому, что в нашем теле находится множество рецепторов, стимулирование которых способствует замедлению пульса и уменьшению давления. Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять и на высвобождение гормона стресса – кортизола, который уменьшает чувство тревоги.

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