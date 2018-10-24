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      Как очистить лицо от макияжа: советы Маши Ефросининой

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      Маша Ефросинина: как правильно очистить кожу лица от макияжа
      Маша Ефросинина: как правильно очистить кожу лица от макияжа / Фото из соцсетей

      Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками секретами ее идеально гладкой кожи. Звезда призналась, что нужно всего лишь правильно очищать ее каждый день.

      Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто появляется на телевидении и участвует в светских мероприятиях. При этом звезда выглядит роскошно, подчеркивая макияжем естественную красоту. Да и без make-up она поражает сеть. Маша Ефросинина решила поделиться секретом ее красоты.

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      По словам звезды, она обращается за помощью к косметологу. Поэтому четко знает, почему у нее могут появиться угри и как их избежать.

      Если поставить моему косметологу вопрос: "Откуда у меня прыщ?", она в ответ сразу спросит: "Опять ленилась очищать лицо после макияжа?" В случае, если я самоотверженно клянусь, что все очистила, как положено, она скажет: "Только молодая кожа "склонна" к высыпанию, а вялая – нет". Так что я вообще радоваться им должна,
      – с юмором призналась Маша Ефросинина.

      Поэтому телеведущая уверена: правильное снятие макияжа – один из факторов здоровой кожи лица. Для самой Маши Ефросининой уход за лицом стал своеобразным ритуалом. Поэтому даже во время отдыха или командировки она всегда имеет три косметические средства, дающие ему возможность идеально выглядеть даже без макияжа:

      1. Средство для снятия макияжа с глаз.

      2. Мицеллярная вода для лица. Это средство заменяет звезде молочко и тоник.

      3. Кисточка и гель для умывания – это, по словам Маши Ефросининой, незаменимый инструмент для очистки глубоких слоев кожи.

       

      Теги: LifeStyle Советы Маша Ефросинина Красота
      Источник: 24 Канал
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