Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки

Норвегия – одна из самых дорогих стран в мире, на первый взгляд суровая и холодная, а с другой стороны завораживает своими невероятными пейзажами, фьордами и водопадами. Чем добраться, что посмотреть и как сделать поездку бюджетной – читайте дальше.

Маршрут путешествия в Норвегию

В Норвегию не едут за изысканной архитектурой, старинными улочками или величественными храмами. Здесь царит королева-природа! Для того, чтобы увидеть всю красоту страны викингов, понадобится не одна неделя. Главной целью нашего путешествия было покорить самую известную точку Норвегии – Язык тролля. Но все по порядку.

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Наше путешествие стартовало из аэропорта Осло Торп. А дальше маршрут пролегал по южной части Норвегии до города Одда, где у нас были забронированы апартаменты, но поскольку дорога была дальней, мы останавливались возле озер, фьордов, скандинавских домов с травой на крыше или просто посреди дороги, чтобы полюбоваться пейзажами и вдохнуть прохладный норвежский воздух.

Еще одной нашей остановкой был водопад Лангфоссен (Langfossen) – этот каскадный водопад расположен на западе, неподалеку от Одды. Он является пятым по величине в Норвегии и спадает с высоты 612 метров в фьорд Перейт.



Живописные пейзажи Норвегии / 24 канал

На следующий день мы отправились на Язык тролля (Trolltunga). Чтобы выбраться на известную скалу, нужно было преодолеть 14 километров в одну сторону и столько же обратно. Самое сложное – это стремительный серпантиновий подъем, но его можно сократить, если вы едете в автомобиле (за дополнительную плату).

Во время восхождения открываются незабываемые виды: фьорды, озера, заснеженные вершины и острые скалы. Ну и, конечно, легендарный Язык. Мы преодолели этот путь за 4 часа. Будьте готовы к тому, что вам нужно будет постоять немножко в очереди, чтобы сделать фото, когда вы выйдете на вершину скалы. У нас это заняло 10 минут, но некоторые туристы рассказывали, что простояли там 1,5 часа! В целом наш поход от подъема до спуска длился 9 часов.

Возвращаясь с Языка в Одди, мы сделали по дороге остановку на еще один удивительный водопад Лотефоссен (Latefossen). Его уникальность в том, что гранитная скала разрезает его, образуя два мощных потока, которые ниспадают с высоты 165 метров. Из-за этого в воздухе образуются водяные пылинки и в солнечную погоду у подножья водопада появляется радуга.



Водопад Лотефоссен / 24 канал

В последующие дни мы проехали сотни километров по норвежским тоннелям, увидели три разных фьорда, которые захватывают своей красотой: Эйдфьорд, Нерейфьорд, а также крупнейший в Норвегии – Согнефьорд. Побывали в городках Гудванген, где стоит дракар времен викингов, Флам и Боргунд, где расположена одна из старейших деревянных церквей в мире, которую построили еще в 1150 году.

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Дракар – это деревянная лодка викингов / 24 канал

Окончание путешествия было в Осло – столице Норвегии. После невероятных пейзажей городская архитектура уже не так впечатляет. Запомнились лишь городская ратуша, в которой вручают Нобелевскую премию мира, и современная набережная. Поэтому, если будете в Норвегии, в Осло надолго не задерживайтесь.

Транспорт

Добраться до Норвегии не так уж и сложно и дорого, если это планировать заранее. Из Польши в разные города Норвегии ежедневно курсируют лоукосты. В нашем случае это был Ryanair из Варшавы, а стоимость билета всего 9 евро!

В Норвегии транспорт имеет один огромный недостаток – он ужасно дорогой! Билет из аэропорта в Осло стоит 25 евро. Поэтому мы решили арендовать 9-местный минивен и не ошиблись! За 4 дня путешествий (а мы проехали более 1000 километров) на аренду машины и бензин в общем на 9 человек мы потратили 675 евро.

Кроме того, там очень приветливые люди и нет проблем с автостопом. так что можете подумать и над этим вариантом.



Дорога в Норвегии / 24 канал

Проживание и цены

Жилье в Норвегии можно найти на разный вкус. Мы выбрали апартаменты и гостевые дома, их выгоднее искать на сервисе Airbnb. Если ехать компанией, то стоимость не сильно высокая – около 12-15 евро за ночь с человека, а условия проживания действительно хорошие. В одном из домов даже была сауна и огромный бассейн с панорамными окнами на горы.

Допис, поширений Vitalik Muzhyk (@v_talik.dill) 18 Лип 2018 р. о 12:00 PDT

На продуктах тоже можно сэкономить, хотя они в разы дороже украинских. Часть мы привезли с собой, а остальное покупали в супермаркетах. Продукты, срок которых идет к завершению, обозначают красными ценниками и они значительно дешевле, хотя ничем не хуже. Так, полноценный ужин выходил 5-7 евро с человека.

Но есть и такие продукты, которые поражают своей дешевизной. Например, банка консервированного тунца может стоить всего 1 евро.



Норвегия / 24 канал

Особенности и лайфхаки

Люди в Норвегии очень открытые и искренние, все знают английский и готовы помочь.

Валюта – кроны, но будьте осторожны с обменниками, потому что за обмен больше 10 евро взимается немаленькая комиссия, лучше рассчитываться картой, терминалы есть везде, даже в самых отдаленных уголках.

Вода здесь настолько чистая, что ее можно пить из крана, водопадов и рек – проверено на себе.

Также в Норвегии самый длинный автомобильный тоннель в мире протяженностью 24,5 км.

Возле домов нет заборов, даже в Королевском дворце, поэтому можно делать фото на фоне колоритных домов, но не стоит наглеть.

Вдоль дороги стоят небольшие лотки с товарами, на которых указаны цены, но нет продавцов, только ящик для денег или номер карты, куда отправлять деньги – все на доверии.

Отправляйтесь на покорение Языка тролля с самого утра, чтобы избежать очереди на самой скале. Мы отправились в 4:00.

Допис, поширений Vitalik Muzhyk (@v_talik.dill) 20 Лип 2018 р. о 10:39 PDT

Одна из самых больших особенностей – это белые ночи. Советуем брать повязку на глаза для сна.

В хостелах и апартаментах за постель придется заплатить дополнительно – поэтому берите с собой.

В Норвегии можно найти и бесплатные развлечения, например, недалеко от города Флам есть паромная переправа для автомобилей через фьорд. Эта услуга платная, но если вы заходите на борт пешком без автомобиля, денег с вас не возьмут. Таким способом можно полюбоваться красотой гор с палубы.

Норвегия, хоть и дорогая страна, но всегда есть варианты бюджетно отдохнуть. Стоит только попробовать – и все у вас получится!

Автор: Виталий Мужик