14:28
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как остановка сердца от передозировки повлиялаи на жизнь Гленна Хьюза: эксклюзивное признание

      74 Читати новину українською
      Гленн Хьюз
      Гленн Хьюз / 24

      Знаменитый британец Гленн Хьюз, который полвека покоряет мир музыкой, приехал в Киев. Во время своего визита артист решил откровенно рассказать журналистам 24 канала, почему он начал пропагандировать здоровый образ жизни.

      Гленн Хьюз, известный миллионам как Voice of Rock из-за мощи своего голоса, начал заботиться о своем здоровье не из-за модных тенденций. 66-летний музыкант прошел нелегкое испытание славой и в свое время оказался на грани жизни и смерти.

      Смотрите полное интервью: О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple

      По словам Гленна Хьюза, в 1991 году из-за передозировки наркотиками и алкоголя у него остановилось сердце. Музыканта удалось спасти, после чего он наотрез отказался от вредных привычек, заменив их на здоровое питание и спорт.

      Я делаю упражнения, бегаю, плаваю, я за здоровый образ жизни. Также постоянно пишу музыку, в каждой комнате моего дома есть гитара. В каждой-каждой, и везде где играю. И я очень благодарен за то, что высшие силы дали мне такой подарок талант, и я отдаю этот подарок слушателям,
      – отметил Хьюз Гленн.

      Несмотря на такой неприятный опыт артист не хотел бы ничего менять в своем прошлом, ведь все события сделали его именно таким, каким сейчас его видят миллионы поклонников по всему миру.

      "Я бы ничего не хотел менять. Потому что я верю, что то, каким путем я достиг успеха, сделало меня таким какой я есть. Были и странные моменты и прекрасные, бешеные. Были и трудности. Если это все собрать в кучу, все то, что я пережил, – это создало меня. И я очень рад этому", – добавил Гленн Хьюз.


      Гленн Хьюз / 24 канал

      Кто такой Гленн Хьюз?Легандарний рок-музыкант, покоривший мир в составе коллективов Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion, Phenomena, HTP, California Breed и др. Гленн Хьюз написал сотни песен. Поэтому каждый год его творчество пополняется новым студийным альбомом. Несмотря на это в 66 лет артист успешно гастролирует, собирая стадионы поклонников.

       

      Теги: Музыка LifeStyle Алкоголь Наркотики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня , 14:17 Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      сегодня , 14:00 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сегодня , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сегодня , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      сегодня , 11:19 О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук