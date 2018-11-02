Как остановка сердца от передозировки повлиялаи на жизнь Гленна Хьюза: эксклюзивное признание

Знаменитый британец Гленн Хьюз, который полвека покоряет мир музыкой, приехал в Киев. Во время своего визита артист решил откровенно рассказать журналистам 24 канала, почему он начал пропагандировать здоровый образ жизни.

Гленн Хьюз, известный миллионам как Voice of Rock из-за мощи своего голоса, начал заботиться о своем здоровье не из-за модных тенденций. 66-летний музыкант прошел нелегкое испытание славой и в свое время оказался на грани жизни и смерти.

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По словам Гленна Хьюза, в 1991 году из-за передозировки наркотиками и алкоголя у него остановилось сердце. Музыканта удалось спасти, после чего он наотрез отказался от вредных привычек, заменив их на здоровое питание и спорт.

Я делаю упражнения, бегаю, плаваю, я за здоровый образ жизни. Также постоянно пишу музыку, в каждой комнате моего дома есть гитара. В каждой-каждой, и везде где играю. И я очень благодарен за то, что высшие силы дали мне такой подарок – талант, и я отдаю этот подарок слушателям,

– отметил Хьюз Гленн.

Несмотря на такой неприятный опыт артист не хотел бы ничего менять в своем прошлом, ведь все события сделали его именно таким, каким сейчас его видят миллионы поклонников по всему миру.

"Я бы ничего не хотел менять. Потому что я верю, что то, каким путем я достиг успеха, сделало меня таким какой я есть. Были и странные моменты и прекрасные, бешеные. Были и трудности. Если это все собрать в кучу, все то, что я пережил, – это создало меня. И я очень рад этому", – добавил Гленн Хьюз.



Гленн Хьюз / 24 канал

Кто такой Гленн Хьюз?Легандарний рок-музыкант, покоривший мир в составе коллективов Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion, Phenomena, HTP, California Breed и др. Гленн Хьюз написал сотни песен. Поэтому каждый год его творчество пополняется новым студийным альбомом. Несмотря на это в 66 лет артист успешно гастролирует, собирая стадионы поклонников.