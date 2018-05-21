Как отдыхает Хайди Клум с молодым бойфрендом на яхте: очень горячие фото

Роман 44-летней сумермодели Хайди Клум и 28-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца начался лишь несколько месяцев назад, но сейчас развивается очень стремительно. Пара начала вместе появляться на вечеринках и проводить совместные отпуска.

Ещё недавно звезду Хайди поймали обнаженной на курорте в Мексике, как уже сейчас пара нежится под солнцем на роскошной яхте в Каннах после громкого кинофестиваля. Пара открыто демонстрировала свои чувства, несмотря на бдительность папарацци.

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Звезда в ярком розовом купальнике с кепкой и легкой накидкой загорала под солнцем, в то время как Томас в шортах салатового оттенка страстно целовал любимую в живот и в губы и нежно ее обнимал.



Хайди Клум и Том Каулитц



Хайди Клум и Том Каулитц

Примечательно, что пара невероятно счастливой вместе несмотря на большую разницу в возрасте.

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Хайди Клум и Том Каулитц

Счастливая Хайди Клум

Пара недавно также впервые дебютировала в качестве пары на Каннском фестивале. Они искренне обнимали друг друга на торжественном событии и наслаждались компанией друг друга.



Хайди Клум и Том Каулитц