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Как отдыхать с малышом на море: полезные советы

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Как отдыхать с малышом на море
Как отдыхать с малышом на море / mamanoko.jp

Для ребенка отдых на море – это самое счастливое время. Однако, чтобы он прошел удачно и без лишних проблем, необходимо хорошо помнить некоторые вещи.

Родителям необходимо придерживаться обычного режима дня, пишет "Наша мама". Наиболее оптимальное время для купания – с 8 до 11 утра и с 16 до 18 вечера.

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Не пытайтесь сразу искупать ребенка полностью, сначала нужно, чтобы ребенок намочил ноги, после этого можно немножко побрызгать водой. Первое купание должно длиться не более 5 минут, второе – 10 минут, после этого следующие купания должны быть не дольше 20 минут.

Возьмите обязательно головной убор светлого цвета из хлопка. От солнечных ожогов ребенка может защитить легкая футболка.

Родителям необходимо давать кушать детям больше фруктов и овощей, а также следить, чтобы малыш выпивал больше воды. Лучше всего, чтобы ребенок пил каждый час.

Одевайте ребенка в плавки или купальник, от простых трусиков стоит отказаться. Все потому, что последние плохо прилегают к половым органам и не защищают их от грязи.

Чтобы не подхватить инфекцию родителям стоит следить за чистотой рук малыша.

Обязательно наносите солнцезащитные кремы на кожу ребенка, выбирайте средства с надписью "bebe" или "enfant", они обычно с индексом SPF 15. Для детей старше 3 лет этот индекс – от 25.

К слову, дети очень часто пачкают свою одежду, однако не стоит затягивать со стиркой. Все потому, что на одежде находятся много бактерий.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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