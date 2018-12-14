Как правильно отлучить ребенка от груди
Этот вопрос возникает у каждой кормящей мамы. Единственным правильным методом является постепенное уменьшение количества и продолжительности кормлений.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал врач маммолог Евгений Пробончук.
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По его словам, необходимо рассмотреть два варианта:
Первый и самый частый, когда у ребенка психологическая зависимость от маминой груди. Старшие детки (примерно 1+) не настолько нуждаются в молоке, как в пище, а в первую очередь мамина грудь необходима им для ощущения материнского тепла, что позволяет малышам чувствовать себя защищенными и спокойными.
Вторая ситуация, когда ребенок моложе и ему нужно в первую очередь молоко. При таких условиях, кроме указанных выше условий, необходимо обеспечить для ребенка и полноценное питание, можно благодаря смесям и прикорму. Важно: окончание лактации необходимо планировать заранее, как минимум за 2 месяца, именно столько необходимо чтобы плавно выполнить завершение грудного вскармливания.
Использование таких способов является наиболее физиологичным и не наносит стресса для ребенка и вреда для маминых молочных желез.
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Относительно советов бабушки, подруги, кумы и тд:
Перевязывание груди, натирание ее камфорным спиртом, зеленкой, а также другими отварами и веществами – это не правильные и варварские методы остановки лактации, которые наносят вред молочным железам и малышу.
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