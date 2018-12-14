Этот вопрос возникает у каждой кормящей мамы. Единственным правильным методом является постепенное уменьшение количества и продолжительности кормлений.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал врач маммолог Евгений Пробончук.

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По его словам, необходимо рассмотреть два варианта:

Первый и самый частый, когда у ребенка психологическая зависимость от маминой груди. Старшие детки (примерно 1+) не настолько нуждаются в молоке, как в пище, а в первую очередь мамина грудь необходима им для ощущения материнского тепла, что позволяет малышам чувствовать себя защищенными и спокойными.

Маммолог Евгений Пробончук “В таком случае необходимо постепенно заменять одно из привычных для ребенка кормлений играми, общением и развлечениями с папой или бабушкой, просмотром любимых мультиков и тд. После этого нужно учить ребенка спать без маминой груди, например можно "подменять" маму мягким одеялом, игрушкой или папой после того как ребенок заснул. Главное делать все постепенно”.

Вторая ситуация, когда ребенок моложе и ему нужно в первую очередь молоко. При таких условиях, кроме указанных выше условий, необходимо обеспечить для ребенка и полноценное питание, можно благодаря смесям и прикорму. Важно: окончание лактации необходимо планировать заранее, как минимум за 2 месяца, именно столько необходимо чтобы плавно выполнить завершение грудного вскармливания.

Использование таких способов является наиболее физиологичным и не наносит стресса для ребенка и вреда для маминых молочных желез.

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Относительно советов бабушки, подруги, кумы и тд:

Перевязывание груди, натирание ее камфорным спиртом, зеленкой, а также другими отварами и веществами – это не правильные и варварские методы остановки лактации, которые наносят вред молочным железам и малышу.

Маммолог Евгений Пробончук “Также существует "экстренный" метод остановки грудного вскармливания с использованием таблетированных препаратов. Данный способ следует применять в случае отсутствия возможности остановить лактацию правильным путем, чаще всего причиной этого являются заболевания мамы или ребенка. Таблетки имеют побочные эффекты и индивидуальные особенности применения, поэтому перед их использованием необходимо обязательно проконсультироваться у врача!”

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