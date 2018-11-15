Как первый снег встретили необычные жители Киева: милые фото

В Киев пришел первый снег, однако встретили его не только люди, но и животные, обитающие в Киевском зоопарке.

Соответствующие фотографии Киевзоо разместил на своей странице в Facebook.

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Зима пришла и в киевский зоопарк



Радуется первому снегу и лама

На обнародованных кадрах можно, в частности, увидеть тигра, оленей, коз, ламу, а также местную флору.



Зимняя сказка в Киевском зоопарке



Заснеженная флора Киевского зоопарка

Напомним, в ночь на 15 ноября в Киеве, а также в северных и центральных областях снова ожидается мокрый снег и гололедица. В связи с этим спасатели призвали украинцев быть осторожными, ведь из-за непогоды возможны незначительные осложнения движения.