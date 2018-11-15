10:30
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Как первый снег встретили необычные жители Киева: милые фото

      99 Читати новину українською
      Первый снег встретили обитатели Киевского зоопарка
      Первый снег встретили обитатели Киевского зоопарка / Facebook-страница Киевского зоопарка

      В Киев пришел первый снег, однако встретили его не только люди, но и животные, обитающие в Киевском зоопарке.

      Соответствующие фотографии Киевзоо разместил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: В Одессе заметили растерянного львенка посреди улицы: видео

      Киев, зоопарк, животные, Киев, снег
      Зима пришла и в киевский зоопарк

      Киев, зоопарк, животные, Киев, снег
      Радуется первому снегу и лама

      На обнародованных кадрах можно, в частности, увидеть тигра, оленей, коз, ламу, а также местную флору.

      Киев, зоопарк, животные, Киев, снег
      Зимняя сказка в Киевском зоопарке

      Киев, зоопарк, растения, Киев, снег
      Заснеженная флора Киевского зоопарка

      Напомним, в ночь на 15 ноября в Киеве, а также в северных и центральных областях снова ожидается мокрый снег и гололедица. В связи с этим спасатели призвали украинцев быть осторожными, ведь из-за непогоды возможны незначительные осложнения движения.

      первый снег в киеве: хроника событий 
      Теги: Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине Новости культуры Снег в Украине Фотоновости мир животных
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сегодня , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 1615
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      14 ноября , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      3830
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 ноября , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 358
      Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      14 ноября , 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 225
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      14 ноября , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 869
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      "Киборги", которые до последнего защищали аэропорт, вернулись в Днепропетровск
       6 апреля 2015 , 22:25
      Прогноз погоды на 19 августа: жара на Яблочный Спас не отступит из Украины
       19 августа 2017 , 08:50
      Культовый тренер получил высшую награду от президента-легендарного футболиста
       25 августа , 09:19
      Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в АПЛ
       6 октября , 00:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук