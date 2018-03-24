Как побороть весеннюю депрессию: полезные советы экспертов

Каждую весну люди часто обращаются к специалистам из-за депрессии. Так, подавленное состояние можно побороть с помощью привычных для нас дел и продуктов.

Психологи установили, что март – самый депрессивный месяц в году, так как после зимы человек еще не готов перестроить свой график на весну, сообщает журнал Elle. Поэтому специалисты дали 5 советов, как в это время преодолеть плохое настроение и начать больше улыбаться.

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Витаминная диета



Витаминная диета поможет преодолеть депрессию

Не зря говорят: "Мы – то, что едим". Ежедневный рацион очень влияет на самочувствие человека, поэтому в марте нужно увеличить количество витаминов и продуктов, которые улучшают настроение. К таковым относятся: бобовые, грецкие орехи, яйца, авокадо, красная рыба, продукты, богатые клетчаткой. Эти продукты помогут настроить мозг на позитивный лад, а улыбку на лице можно мотивировать красочными блюдами.

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Полезный завтрак

Как известно, самым важным приемом пищи считается завтрак. В период межсезонья его роль становится еще более важной. За зиму человек устал просыпаться, когда за окном еще темнота, поэтому с приходом весны нужно начинать свое утро с завтрака, который будет поднимать настроение. Важно в это время готовить ароматную пищу, богатую на протеины, жиры и клетчатку.

По словам экспертов, лучше в марте начинать день с полезных смузи. Красочные напитки не только добавят позитива в жизнь, но и улучшат самочувствие человека.

Активная социальная жизнь

Никакая плохая погода не должна влиять на ваше общение с друзьями. Наоборот, нужно стараться как можно чаще организовывать встречи, проводить совместные ланчи или ужины, или же простые посиделки дома, просматривая фильмы или слушая музыку. Активное общение с другими людьми, по словам психологов, помогает преодолеть любое плохое настроение.

Прогулки

Во время преодоления депрессии не обойтись без физической активности. Для улучшения самочувствия и настроения стоит каждый день совершать прогулку. Офисным работникам эксперты рекомендуют выделять несколько минут на выход из здания и небольшой поход по улице.

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Сила "благодарности"

Чтобы научиться чувствовать радость и счастье, психологи советуют завести дневник "благодарности". В записной книжке стоит писать приятные события, которые произошли в течение дня. Такая практика помогает осознать, что счастье кроется в мелочах, которые часто становятся неприметными для человека. Впоследствии при прочтении своих мыслей вы сможете изрядно посмеяться, вспоминая забавные случаи из прошлого.