Как поддерживать уровень гормонов в организме женщины: полезные советы

Диетолог Оксана Скиталинская убеждена, что уровень гормонов в организме женщины можно поддерживать благодаря некоторым правилам питания.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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Гормоны часто используются и разрушаются в тканях, поэтому для постоянного поддержания уровня в крови необходимо, чтобы они время от времени образовывались.

Диетолог отметила, что женщины больше подвержены влиянию гормонов, чем мужчины, из-за гормонального фона, который меняется в зависимости от цикла.

Хорошо влияют на "выравнивание" женских гормонов продукты, богатые омега-3 жирами (семена льна, чиа), витамином С в сочетании с ягодами. Также такие свойства имеют морковь, кокосовый орех, овес, витамины группы B (злаковые, орехи).

Оксана Скиталинская советует утром пить одну чашку кофе.

Она убеждена, что не стоит отказываться от сложных углеводов, поскольку они помогают стабилизировать уровень гормона жировой ткани лептина. Последний посылает сигнал мозгу об уменьшении чувства голода и повышает использование жиров. Выводить излишки эстрогена помогают сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки. Это приводит к балансу гормонов.

Кортизол, по словам врача, не является чем-то плохим. Этот гормон позволяет человеку чувствовать себя бодро утром, фокусировать внимание и принимать правильные решения. К высокому уровню кортизола ведет современная жизнь, многофункциональность и постоянные информационные нагрузки.

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