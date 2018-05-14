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Как подготовиться к сдаче крови: советы от Супрун

139 Читати новину українською
Как подготовиться к сдаче крови
Как подготовиться к сдаче крови / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что прежде, чем сдать кровь донорам и беременным, а также всем, кто хочет проверить свой организм на наличие проблем со здоровьем, необходимо хорошо подготовиться.

Это она отметила в Facebook.

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Человеку, который готовится к сдаче крови, необходимо отказаться от употребления алкоголя за 48 часов до сдачи крови.

За 72 часа также стоит временно остановить употребление сильных лекарств (антибиотиков). Также накануне сдачи крови необходимо исключить из своего рациона жирную и тяжелую пищу для желудка.

Супрун также посоветовала курильщикам воздержаться от этой плохой привычки за 2 часа до сдачи крови.

Также не забудьте паспорт и хорошее настроение.

К слову, ученые из Бристольского университета в Великобритании презентовали технологию редактирования генов, с помощью которой можно изменить клетки крови.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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