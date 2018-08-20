Как подушка влияет на качество сна: интересные факты

Высокая или низкая, твердая или мягкая, квадратная или прямоугольная – да, качество сна таки зависит от качества обычной подушки, на которой вы спите. Поскольку четверть своей жизни мы проводим во сне – подушка должна быть максимально комфортной.

Плохой сон имеет ряд негативных последствий – развитие депрессии, сердечных заболеваний, ожирения, диабета и гипертонии, сообщает Нealth.harvard.

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И одной из причин плохого сна является подушка. Из-за этого могут возникнуть боли в шее, плечах и плохое общее самочувствие. Поэтому как выбрать наилучшую для сна подушку? Все очень просто.

Твердость. Тем, кто любит спать на спине и на боку, нужна подушка средней жесткости, чтобы обеспечить поддержку шеи во время сна. Для сна на животе выбирайте мягкую подушку, чтобы не болела шея.

Высота. Чем ниже подушка – тем лучше.

Форма. Прямоугольные подушки подойдут тем, кто спит на спине или на боку. Тем, кто спит на животе и любит обнимать подушку руками, лучше подойдет квадратная подушка. Для тех, у кого изжога или головокружение, рекомендуется использовать подушку клиновидной формы.

Наполнитель. Специалисты рекомендуют выбирать подушки из пуха и перьев, они отталкивают пыль и пылевых клещей. А вот подушки из натурального или искусственного хлопка – прекрасная среда для размножения клещей.

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