Как похудеть быстрее: простой и эффективный совет

Чтобы похудеть, нужно придерживаться определенного образа жизни и здорового питания. Но американские ученые назвали способ, который способен ускорить процесс похудения.

Об этом информирует портал EurekAlert!.

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Исследователи наблюдали за группой из 100 человек с избыточным весом, все они хотели похудеть.

Эксперимент длился год. Участники не получали никаких рекомендаций по питанию или образу жизни. Зато специалистов интересовало, как часто добровольцы взвешивались и как это повлияло на вес.

Взвешивание играет ключевую роль в похудении

В результате оказалось, что ощутимое снижение веса произошло у тех людей, которые взвешивались шесть-семь раз в неделю. В то время как у участников, которые делали это раз в неделю, изменений в весе не было.

Поэтому ученые заключают, что взвешивание играет ключевую роль в похудении. Для быстрого похудения исследователи рекомендуют взвешиваться каждый день.

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