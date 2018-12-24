20:55
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Как помочь человеку, больному алкоголизмом: советы врача

      94 Читати новину українською
      Лечение алкоголизма
      Лечение алкоголизма / Фото из соцсетей

      Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики. Качественное обследование дает возможность выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал нарколог Олег Страшок.

      Читайте также: Азартная зависимость: симптомы, и как с этим бороться

      По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищение и восстановление организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на последующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, далее эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов (блокаторов).

      via GIPHY

       
      Нарколог Олег Страшок
      “Довольно часто алкогольная зависимость сопровождается депрессивными или тревожными расстройствами. В таких случаях, как правило, требуется назначение лекарств, например антидепрессантов, которые будут корректировать эти состояния. С самого начала лечения и на более поздних этапах длительно назначается психотерапия, направленная на изменение привычек больного и развитие новых навыков для плодотворной, счастливой жизни без алкоголя. Согласно протоколам, методикой выбора является когнитивно-поведенческая терапия.”

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Алкоголь Медицина
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      сегодня , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 349
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      сегодня , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 481
      Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      сегодня , 19:02 Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео
      Світлана Попова 420
      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      сегодня , 19:00 Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      Єгор Соболєв 122
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря , 14:40
      Как выявить рак простаты: тревожные симптомы
       28 ноября , 22:39
      Ученые нашли способ победить опасный рак
       17 июля , 11:27
      Мужчина 14 лет ходил с пулей в колене, которая превратилась в свинец
       25 декабря , 14:26
      Что такое вирус папилломы человека и как с ним бороться
       сегодня , 22:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук