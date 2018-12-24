Как помочь человеку, больному алкоголизмом: советы врача

Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики. Качественное обследование дает возможность выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал нарколог Олег Страшок.

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По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищение и восстановление организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на последующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, далее эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов (блокаторов).

Нарколог Олег Страшок “Довольно часто алкогольная зависимость сопровождается депрессивными или тревожными расстройствами. В таких случаях, как правило, требуется назначение лекарств, например антидепрессантов, которые будут корректировать эти состояния. С самого начала лечения и на более поздних этапах длительно назначается психотерапия, направленная на изменение привычек больного и развитие новых навыков для плодотворной, счастливой жизни без алкоголя. Согласно протоколам, методикой выбора является когнитивно-поведенческая терапия.”

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