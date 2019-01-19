Как понять, что ты алкоголик

Обычного пьяницу отделяет пропасть от гультяя, который начинает утро с бутылки, а к обеду валяется под забором. Но их проблему называют одним словом – алкоголизм. Функциональные алкоголики ходят на работу и ведут социальную жизнь – заметить их плохую привычку очень непросто.

Об этом пишет The Independent.

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Четыре ранних симптома функционального алкоголизма британские наркологи зашифровали в аббревиатуре CAGE ("клетка"), образованной по первым буквам слов cutting down ("деградация"), annoyance ("раздражение"), guilt ("вина") и eye-opener ("глоток утром").

И вот вопросы для самопроверки:

C: вы задумывались, что следовало бы пить меньше?

A: вас раздражают люди, которые цепляются к количеству выпитого?

G: вам бывало стыдно за пьянство или за поступки в пьяном виде?

E: хочется ли вам утром опохмелиться?



Функциональные алкоголики скрывают свою проблему

Эксперт издания, доктор Мохиодди, утверждает, что если хотя бы на несколько вопросов вы ответили утвердительно, у вас есть повод задуматься. По словам врача, больше трети его пациентов не вписываются в стереотип об алкоголиках: занимают руководящие посты, работают в бизнесе или медиа и тем не менее злоупотребляют спиртным, а их окружение это поощряет.

Бокал пива, бокал вина или шот крепкого алкоголя – максимум, который можно себе позволить, по словам доктора. Больше, особенно если между напитками не прошло и часа, – перебор.

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