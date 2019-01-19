22:09
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как понять, что ты алкоголик

      62 Читати новину українською
      Как понять, что у тебя проблемы с алкоголем
      Как понять, что у тебя проблемы с алкоголем / pixabay.com

      Обычного пьяницу отделяет пропасть от гультяя, который начинает утро с бутылки, а к обеду валяется под забором. Но их проблему называют одним словом – алкоголизм. Функциональные алкоголики ходят на работу и ведут социальную жизнь – заметить их плохую привычку очень непросто.

      Об этом пишет The Independent.

      Читайте также: Какие виды алкоголя являются самыми вредными

      Четыре ранних симптома функционального алкоголизма британские наркологи зашифровали в аббревиатуре CAGE ("клетка"), образованной по первым буквам слов cutting down ("деградация"), annoyance ("раздражение"), guilt ("вина") и eye-opener ("глоток утром").

      И вот вопросы для самопроверки:

      C: вы задумывались, что следовало бы пить меньше?

      A: вас раздражают люди, которые цепляются к количеству выпитого?

      G: вам бывало стыдно за пьянство или за поступки в пьяном виде?

      E: хочется ли вам утром опохмелиться?

      Алкоголізм
      Функциональные алкоголики скрывают свою проблему

      Эксперт издания, доктор Мохиодди, утверждает, что если хотя бы на несколько вопросов вы ответили утвердительно, у вас есть повод задуматься. По словам врача, больше трети его пациентов не вписываются в стереотип об алкоголиках: занимают руководящие посты, работают в бизнесе или медиа и тем не менее злоупотребляют спиртным, а их окружение это поощряет.

      Бокал пива, бокал вина или шот крепкого алкоголя – максимум, который можно себе позволить, по словам доктора. Больше, особенно если между напитками не прошло и часа, – перебор.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      сегодня , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 43
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      сегодня , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 82
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сегодня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 146
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 465
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3758
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук