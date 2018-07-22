Как понять, нужен ли вам ребенок: ответ в комиксах

Рождение ребенка это тот шаг, который не стоит делать сгоряча. Впрочем, и понять, нужен ли новый член семьи иногда не просто.

Издание "УП. Жизнь" опубликовало комиксы комика и писательницы Сары Купер, которые помогут понять, стоит ли подумать о ребенке.

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"Все важнейшие решения в жизни нужно принимать взвешенно. Но иногда оказываешься на перепутье, когда слишком трудно понять, чего хочешь и что тебе нужно: то ли в бинго поиграть, то ли завести ребенка", – говорится в описании к комиксам.

Вот сигналы о том, что тебе пока не нужен ребенок: