11:27
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Как правильно чихать и кашлять: объяснение Супрун

      134 Читати новину українською
      Как правильно чихать и кашлять
      Как правильно чихать и кашлять / hellodoctor.co.za

      Чтобы минимизировать распространение бактерий, если нет при себе хирургической маски или салфетки, нужно использовать правильную процедуру чиханья и кашля.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Супрун назвала опасное состояние, которое возникает осенью

      Чихать в ладонь неэффективно, поскольку она плохо сдерживает бактерии в процессе чихания или кашля. Поэтому инфекции могут добираться на расстоянии до двух метров и более. Супрун отметила, что это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям.

      via GIPHY

      Если нет возможности оставаться дома, то нужно надеть хирургическую маску и взять с собой бумажные салфетки.

      Супрун советует чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Такие действия минимизируют риск заражения других людей даже если нет хирургической маски или салфетки с собой.

      Як правильно чхати та кашляти
      Как правильно чихать и кашлять

      Чтобы защититься от болезни Ульяна Супрун советует мыть руки с мылом, вакцинироваться от гриппа, проветривать помещение, проводить больше времени на свежем воздухе, сбалансировано питаться, полноценно спать и заниматься спортом.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Инфекция Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
       30 апреля , 16:31
      Как защитить глаза во время работы за компьютером: эффективные советы
       18 апреля , 13:34
      6 признаков депрессии, которые имеют физический характер
       26 июня , 12:32
      "Опасно для здоровья": Супрун предостерегла от самолечения в сети
       13 сентября , 09:40
      Как уменьшить риск развития старческого слабоумия
       сегодня , 13:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук