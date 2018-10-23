Как правильно чихать и кашлять: объяснение Супрун

Чтобы минимизировать распространение бактерий, если нет при себе хирургической маски или салфетки, нужно использовать правильную процедуру чиханья и кашля.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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Чихать в ладонь неэффективно, поскольку она плохо сдерживает бактерии в процессе чихания или кашля. Поэтому инфекции могут добираться на расстоянии до двух метров и более. Супрун отметила, что это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям.

Если нет возможности оставаться дома, то нужно надеть хирургическую маску и взять с собой бумажные салфетки.

Супрун советует чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Такие действия минимизируют риск заражения других людей даже если нет хирургической маски или салфетки с собой.



Как правильно чихать и кашлять

Чтобы защититься от болезни Ульяна Супрун советует мыть руки с мылом, вакцинироваться от гриппа, проветривать помещение, проводить больше времени на свежем воздухе, сбалансировано питаться, полноценно спать и заниматься спортом.

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