20:38
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: диетологи дали советы

28 Читати новину українською
Диетологи дали советы, как набрать вес
Диетологи дали советы, как набрать вес / Фото из открытых источников

Немало девушек и парней мечтают об идеальной фигуре и поэтому сидят на изнурительных диетах, посещают спортзал и тому подобное. Однако, как отмечают врачи-диетологи, полным людям гораздо легче избавиться от лишнего веса, чем худым набрать хотя бы несколько килограммов.

В Ivona рассказали о рекомендациях и советах специалистов, которые помогут увеличить вес, не навредив здоровью.

Читайте также: Почему человек набирает лишний вес: названа основная причина

Прежде всего, диетологи настоятельно не рекомендуют питаться фаст-фудом и сладостями. По их словам, это, конечно, поможет набрать вес, но параллельно грозит организму повышенным уровнем холестерина и сахара в крови, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, а также плохим состоянием кожи.

Специалисты, советуют заменить вредную пищу на 2-3 порции каши, цельнозерновые макароны, картофель, добавлять в рацион хлеб, а также увеличить количество быстрых углеводов, то есть фруктов, меда, соков и натуральных десертов.


Здоровая пища поможет набрать несколько необходимых килограммов

Также, набрать несколько заветных килограммов поможет белок, который также способствует и похудению. В частности, он поможет увеличить мышечную массу. В то же время, важно съедать не меньше 140 грамм белка в день. Диетологи советуют есть птитцу, рыбу, бобовые, молочные продукты, сою, а также морепродукты, которые богаты на эти питательные вещества.

Как отмечают врачи-диетологи, также количество жиров в меню можно увеличить с помощью растительных масел, орехов, сливочного масла, молочных продуктов, яиц и семян.

via GIPHY

Важно помнить, чтобы набрать вес быстрее, необходимо сочетать правильное сбалансированное питание с физическими нагрузками. Ведь спорт поможет нарастить мышечную массу и сделает тело красивым и подтянутым.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Диеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
сегодня, 20:01 Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?
Борис Немировський 66
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сегодня, 19:51 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 85
Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют
сегодня, 19:01 Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют
Яніна Ткачук 287
Какой фитнес-браслет лучший: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5
сегодня, 18:04 Какой фитнес-браслет лучший: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5
86
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 18:03 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
1405
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук