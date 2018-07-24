Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: диетологи дали советы

Немало девушек и парней мечтают об идеальной фигуре и поэтому сидят на изнурительных диетах, посещают спортзал и тому подобное. Однако, как отмечают врачи-диетологи, полным людям гораздо легче избавиться от лишнего веса, чем худым набрать хотя бы несколько килограммов.

В Ivona рассказали о рекомендациях и советах специалистов, которые помогут увеличить вес, не навредив здоровью.

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Прежде всего, диетологи настоятельно не рекомендуют питаться фаст-фудом и сладостями. По их словам, это, конечно, поможет набрать вес, но параллельно грозит организму повышенным уровнем холестерина и сахара в крови, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, а также плохим состоянием кожи.

Специалисты, советуют заменить вредную пищу на 2-3 порции каши, цельнозерновые макароны, картофель, добавлять в рацион хлеб, а также увеличить количество быстрых углеводов, то есть фруктов, меда, соков и натуральных десертов.



Здоровая пища поможет набрать несколько необходимых килограммов

Также, набрать несколько заветных килограммов поможет белок, который также способствует и похудению. В частности, он поможет увеличить мышечную массу. В то же время, важно съедать не меньше 140 грамм белка в день. Диетологи советуют есть птитцу, рыбу, бобовые, молочные продукты, сою, а также морепродукты, которые богаты на эти питательные вещества.

Как отмечают врачи-диетологи, также количество жиров в меню можно увеличить с помощью растительных масел, орехов, сливочного масла, молочных продуктов, яиц и семян.

Важно помнить, чтобы набрать вес быстрее, необходимо сочетать правильное сбалансированное питание с физическими нагрузками. Ведь спорт поможет нарастить мышечную массу и сделает тело красивым и подтянутым.

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