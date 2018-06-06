Как правильно наносить автозагар, чтобы получить ровный тон

Если вы не хотите долго находиться под солнцем или же ваш отпуск еще не скоро, то можно воспользоватьсяавтозагаром, чтобы получить бронзовый оттенок кожи. Однако даже самое качественное средство не сработает, если использовать его неправильно.

Скрабирование

Перед нанесением автозагара примите душ и сделайте пилинг. Это позволит избежать пятен на теле, поскольку омертвевшие обезвоженные клетки лучше других впитывают пигмент.

Особенно тщательно проскрабируйте колени и локти. Именно в этих местах наибольшеее скопление сухих частиц кожи.

Читайте также: Как сделать безупречный педикюр дома: пошаговая инструкция

Как наносить автозагар

Увлажнение

После скрабирования следует предварительно увлажнить кожу. Опять-таки уделите внимание участкам с большой концентрацией омертвевшей кожи.

Увлажняющий крем нужен для того, чтобы на эти «быстроокрашивающиеся» места тон ложился ровно.

Перед нанесением автозагара не пользуйтесь другими косметическими средствами как дезодорант или духи. Они могут вступить в реакцию со средством для загара и усилить его действие.

Нанесение автозагара

Стоит наносить автозагар в перчатках, чтобы ваши руки не получили слишком много пигмента. Если средство не слишком темный, то можно после процедуры тщательно помыть руки.

Наносите средство снизу вверх. Движения должны быть интенсивные и широкие. После окончания процедуры нужно несколько минут походить без одежды, чтобы средство полностью впиталось.