Как правильно наносить хайлайтер: инструкция в видео

Макияж с сияющей кожей не покидает трендовые позиции. И если вы еще не овладели техникой нанесения хайлайтера, тогда читайте дальше, как это сделать.

Вообще есть три вида хайлайтера: кремовый, жидкий и пудровый. Профессиональные визажисты часто используют кремовые или жидкие средства, поскольку такая текстура предоставляет максимально натуральный блеск коже.

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Куда наносить хайлайтер

Основные места для нанесения хайлайтера – это спинка и кончик носа, зона над и под аркой брови; выпуклая часть скулы, внутренние уголки глаз и ямка купидона (V-зона верхней губы).

Также хайлайтер можно на наносить на ключицы и плечи.

Как наносить хайлайтер

Наберите немного средства на пушистую кисть, стряхните все лишнее и пройдись кистью по всем зонам, на которые хотите нанести хайлайтер. Также можно наносить средство пальцами.

Смотрите видео, как правильно наносить хайлайтер

Смотрите видео, как правильно наносить хайлайтер