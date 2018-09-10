Как правильно оказать первую медицинскую помощь

Министерство здравоохранения отмечает, что правильно оказанная медицинская помощь может увеличить шансы на спасение на 30%.

Поэтому эти умения часто играют решающую роль в сохранении жизни другого человека, говорится на сайте ведомства.

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Первая медицинская помощь увеличивает шансы на спасение на 30%

Как оказать первую медицинскую помощь: алгоритм действий

Осмотреть место происшествия и убедиться в том, что предоставление помощи будет безопасным; оценить состояние пострадавшего (в сознании ли он , проверить дыхание и пульс); бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, а также другие экстренные службы (полицию, аварийно-спасательную службу, службу газа и т. д), если это необходимо; осмотреть пострадавшего, есть ли у него критические кровотечения, если да – остановить их; обеспечить проходимость дыхательных путей; при отсутствии признаков жизни и критических кровотечений – начать сердечно-легочную реанимацию; переместить пострадавшего в стабильное положение – на боку, лицом к себе, рука под головой, нога согнута в колене. Это можно делать при отсутствии подозрения на травмы позвоночника и костей таза и успешности сердечно-легочной реанимации; до прибытия спасательных служб контролировать состояние жизненных функций пострадавшего.



Как оказать первую медицинскую помощь

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