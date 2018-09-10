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Как правильно оказать первую медицинскую помощь

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Как правильно оказать первую медицинскую помощь
Как правильно оказать первую медицинскую помощь / https://twitter.com

Министерство здравоохранения отмечает, что правильно оказанная медицинская помощь может увеличить шансы на спасение на 30%.

Поэтому эти умения часто играют решающую роль в сохранении жизни другого человека, говорится на сайте ведомства.

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Перша медична допомога збільшує шанси на порятунок на 30%
Первая медицинская помощь увеличивает шансы на спасение на 30%

Как оказать первую медицинскую помощь: алгоритм действий

  1. Осмотреть место происшествия и убедиться в том, что предоставление помощи будет безопасным;
  2. оценить состояние пострадавшего (в сознании ли он , проверить дыхание и пульс);
  3. бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, а также другие экстренные службы (полицию, аварийно-спасательную службу, службу газа и т. д), если это необходимо;
  4. осмотреть пострадавшего, есть ли у него критические кровотечения, если да – остановить их;
  5. обеспечить проходимость дыхательных путей;
  6. при отсутствии признаков жизни и критических кровотечений – начать сердечно-легочную реанимацию;
  7. переместить пострадавшего в стабильное положение – на боку, лицом к себе, рука под головой, нога согнута в колене. Это можно делать при отсутствии подозрения на травмы позвоночника и костей таза и успешности сердечно-легочной реанимации;
  8. до прибытия спасательных служб контролировать состояние жизненных функций пострадавшего.

Як надати першу медичну допомогу
Как оказать первую медицинскую помощь

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 Канал
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