Как правильно оказать первую медицинскую помощь
Министерство здравоохранения отмечает, что правильно оказанная медицинская помощь может увеличить шансы на спасение на 30%.
Поэтому эти умения часто играют решающую роль в сохранении жизни другого человека, говорится на сайте ведомства.
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Первая медицинская помощь увеличивает шансы на спасение на 30%
Как оказать первую медицинскую помощь: алгоритм действий
- Осмотреть место происшествия и убедиться в том, что предоставление помощи будет безопасным;
- оценить состояние пострадавшего (в сознании ли он , проверить дыхание и пульс);
- бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, а также другие экстренные службы (полицию, аварийно-спасательную службу, службу газа и т. д), если это необходимо;
- осмотреть пострадавшего, есть ли у него критические кровотечения, если да – остановить их;
- обеспечить проходимость дыхательных путей;
- при отсутствии признаков жизни и критических кровотечений – начать сердечно-легочную реанимацию;
- переместить пострадавшего в стабильное положение – на боку, лицом к себе, рука под головой, нога согнута в колене. Это можно делать при отсутствии подозрения на травмы позвоночника и костей таза и успешности сердечно-легочной реанимации;
- до прибытия спасательных служб контролировать состояние жизненных функций пострадавшего.
Как оказать первую медицинскую помощь
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Источник: 24 Канал
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