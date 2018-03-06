Как правильно падать в гололед: совет от медиков

Из-за резкого потепления в ближайшие несколько дней украинском придется бороться с гололедом и ее последствиями.

Об этом пишет ТСН.

Травматологи отметили, что от падений не застрахован никто и поэтому стоит уметь падать правильно.

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По их словам, главное при падении – расслабить все тело – это поможет смягчить удар о землю.

Также медики добавили, что чаще всего при падении люди ломают голени и предплечья. При этом чаще всего люди падают утром и вечером – когда спешат на работу.