Как правильно пить фреши: советы диетолога

Врачи и диетологи советуют пить их как взрослым, так и детям. Однако их нужно употреблять по определенным правилам, чтобы они принесли максимальную пользу организму.

Следите за порциями, поскольку фреши не всегда полезнее, чем фрукт, из которого они сделаны, пишет Cosmo. В сутки оптимально употреблять 100-200 миллилитров свежевыжатого сока.

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Употребляйте фреши за 40 минут до еды. Это поможет уменьшить аппетит и увеличит процесс усвоения всех полезных витаминов из пищи. А вот выпивать фреш после приемов пищи диетологи не рекомендуют, так как он может вызвать повышенное газообразование.

Врачи советуют пить соки из трубочки. Это необходимо для того, чтобы уменьшить контакт органических кислот, которые разрушают эмаль, с зубами. Если же нет такой возможности, то стоит сполоснуть рот водой после употребления соков.

Не стоит смешивать свежевыжатые соки из плодов, имеющих косточки – вишни, персики, сливы. В них можно добавить немного простой воды, чтобы уменьшить концентрацию. А вот соки из ягод можно смешивать без вреда для здоровья.

К тому же, употребление апельсинового и грейпфрутового соков препятствует возникновению заболевания костей – остеопороза.