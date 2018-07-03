Как правильно выбирать и готовить мясо: простые советы

Мясо в жару нужно тщательнее выбирать и готовить, ведь при неправильном хранении люди могут купить уже испорченный продукт.

Чтобы предотвратить пищевое отравление необходимо соблюдать несколько правил, пишет "Сегодня".

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В супермаркете выбирайте мясо и птицу, которые есть в задней части холодильника, они самые холодные. Обязательно проверьте срок годности, который указывается на упаковке. Чтобы сок мяса не испачкал другие продукты хорошо заверните продукт в полиэтиленовый пакет.

Если планируете готовить мясо в течение нескольких дней – поставьте в холодильник. Если нет – поставьте его в морозильную камеру.

Чтобы не распространять грязные бактерии, хорошо мойте руки, ножи, посуду и разделочную доску. Последнюю нужно отдельно покупать для мяса. Перед приготовлением не мойте мясо в воде, ведь вода разносит микробы по кухне. Единственное, что может убить бактерии – это тепло.

Для сырого и приготовленного мяса используйте отдельные тарелки.

Не пробуйте недожаренное мясо, поскольку оно подвергает риску заражения бактериями, поэтому обязательно доводите мясо до безопасной температуры. Для этого используйте термометры. Большинство бактерий погибают при 60-82°C.

Не готовьте и не ешьте мясо, если вы не уверены в правильности его хранения. Если этот продукт оставили на два или более часов при комнатной температуре, а в жару – не больше как час, то сразу же выбрасывайте его.

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