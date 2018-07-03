10:56
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как правильно выбирать и готовить мясо: простые советы

170 Читати новину українською
Как правильно выбирать и готовить мясо
Как правильно выбирать и готовить мясо / Screenshot

Мясо в жару нужно тщательнее выбирать и готовить, ведь при неправильном хранении люди могут купить уже испорченный продукт.

Чтобы предотвратить пищевое отравление необходимо соблюдать несколько правил, пишет "Сегодня".

Читайте также: Как правильно размораживать мясо: подборка полезных лайфхаков

В супермаркете выбирайте мясо и птицу, которые есть в задней части холодильника, они самые холодные. Обязательно проверьте срок годности, который указывается на упаковке. Чтобы сок мяса не испачкал другие продукты хорошо заверните продукт в полиэтиленовый пакет.

Если планируете готовить мясо в течение нескольких дней – поставьте в холодильник. Если нет – поставьте его в морозильную камеру.

Чтобы не распространять грязные бактерии, хорошо мойте руки, ножи, посуду и разделочную доску. Последнюю нужно отдельно покупать для мяса. Перед приготовлением не мойте мясо в воде, ведь вода разносит микробы по кухне. Единственное, что может убить бактерии – это тепло.
Для сырого и приготовленного мяса используйте отдельные тарелки.

via GIPHY

Не пробуйте недожаренное мясо, поскольку оно подвергает риску заражения бактериями, поэтому обязательно доводите мясо до безопасной температуры. Для этого используйте термометры. Большинство бактерий погибают при 60-82°C.

Не готовьте и не ешьте мясо, если вы не уверены в правильности его хранения. Если этот продукт оставили на два или более часов при комнатной температуре, а в жару – не больше как час, то сразу же выбрасывайте его.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание отравление
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук