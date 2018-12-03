Как правильно выбрать йогурт: совет диетолога

Йогурт – это полезный продукт, который содержит пробиотики – живые культуры полезных бактерий. Пробиотики помогают сохранить баланс микрофлоры кишечника.

Работа иммунной системы на 70% зависит от микрофлоры кишечника, пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

Читайте также: Что произойдет, если полностью отказаться от сладостей

1. Покупайте натуральный йогурт без наполнителей, сиропов, шоколада. Все они содержат большое количество сахара, и польза йогурта теряется.

2. Проверяйте жирность

Часть йогуртов содержит 1,5-6% жирности, а есть обезжиренные йогурты. Диетолог отмечает, что йогурт без жирности, не содержит ценных витаминов, которые растворяются в жирах – витамины A, D, E, K. Лучше купить йогурт с меньшей жирностью, чем обезжиренные.

3. Оьратите внимание на количество молочнокислых бактерий.

Одни содержат ацидофильные бактерии (они живут в тонкой кишке), другие – бифидобактерии (в толстой кишке). Бифидобактерии лучше для здоровья организма, поскольку имеют больше пользы.



Как выбрать йогурт

4. Учитывайте срок хранения

Выбирайте йогурты, которые имеют небольшой срок хранения от 14 до 30 суток. Такие продукты содержат больше живых бактерий.

Диетолог советует включать йогурты как перекус.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.