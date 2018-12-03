12:29
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Как правильно выбрать йогурт: совет диетолога

      54 Читати новину українською
      Как правильно выбрать йогурт
      Как правильно выбрать йогурт / aarp.org

      Йогурт – это полезный продукт, который содержит пробиотики – живые культуры полезных бактерий. Пробиотики помогают сохранить баланс микрофлоры кишечника.

      Работа иммунной системы на 70% зависит от микрофлоры кишечника, пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

      Читайте также: Что произойдет, если полностью отказаться от сладостей

      1. Покупайте натуральный йогурт без наполнителей, сиропов, шоколада. Все они содержат большое количество сахара, и польза йогурта теряется.

      via GIPHY

      2. Проверяйте жирность

      Часть йогуртов содержит 1,5-6% жирности, а есть обезжиренные йогурты. Диетолог отмечает, что йогурт без жирности, не содержит ценных витаминов, которые растворяются в жирах – витамины A, D, E, K. Лучше купить йогурт с меньшей жирностью, чем обезжиренные.

      3. Оьратите внимание на количество молочнокислых бактерий.

      Одни содержат ацидофильные бактерии (они живут в тонкой кишке), другие – бифидобактерии (в толстой кишке). Бифидобактерии лучше для здоровья организма, поскольку имеют больше пользы.

      Як вибрати йогурт
      Как выбрать йогурт

      4. Учитывайте срок хранения

      Выбирайте йогурты, которые имеют небольшой срок хранения от 14 до 30 суток. Такие продукты содержат больше живых бактерий.
      Диетолог советует включать йогурты как перекус.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 1427
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 229
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1436
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2249
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      1899
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук