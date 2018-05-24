Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе: советы от Супрун

От эмоционального истощения страдает немало людей. Особенно в зоне риска находятся работники образовательных учреждений и медицинских учреждений, банкиры, социальные работники и продавцы.

Как написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, в частности, работа медика часто сопровождается стрессом, ведь врачи отвечают за человеческие жизни и здоровья.

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В Украине один из факторов эмоционального выгорания является низкий уровень оплаты труда. Кроме того, для этого состояния характерно ощущение нехватки энергии, иногда – апатия и отчуждение, повышение чувство тревоги и раздражительность. И большинство людей замечают эту проблему слишком поздно.

Могут возникать проблемы с самооценкой и удовлетворением своими профессиональными навыками. Симптомы могут также иметь физический характер, например, головную боль, колебания веса, проблемы с пищеварением и нарушение сна,

– добавила Супрун.

Как избавиться эмоционального выгорания на работе:

- Определите причину возникновения этого состояния и обсудите проблему с коллегами или руководителем. Найдите компромиссные решения по поводу режима работы и возможности развития профессиональных навыков.

- Оставляйте время на себя. Хобби и отдых помогут отвлечься от стресса.

- Поддерживайте здоровые привычки и регулярно занимайтесь спортом, ведь эндорфины помогают уменьшить чувство грусти, депрессии и тревоги.

- Расставляйте приоритеты и цели в своей работе. Должен быть и отдых.

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- Будьте внимательны к вашим коллегам – находите время на разговоры и спрашивайте об их делах не только рабочих, но и других. Это поможет поделиться переживаниями и бороться со стрессом.