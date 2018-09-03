14:10
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Как преодолеть "послеотпускной синдром": действенные советы

36 Читати новину українською
Как преодолеть "послеотпускной синдром"
Как преодолеть "послеотпускной синдром" / Укринформ

"Послеотпускной синдром" появляется после хорошего отдыха в предвкушении напряженной и интенсивной работы. Многие не выдерживают и после выхода на работу пишут заявление на увольнение.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook со ссылкой на советы психолога-психотерапевта Дениса Лавриненко.

Читайте также: Как можно улучшить свое здоровье: врач назвала малоизвестные способы

Этот синдром сопровождается раздражительностью, подавленным настроением, даже может повыситься температура или обостриться хронические болезни.

Согласно исследованиям, более 75% всех заявлений об увольнении люди пишут именно после отпуска, более 35% сотрудников увольняются в первую неделю после возвращения с отдыха.

via GIPHY

Чтобы избежать поспешных решений, после отпуска следует придерживаться нескольких простых советов. Важно входить в работу и учебу постепенно, избегая резкой смены темпа и наполненности жизни.

1. Питайтесь правильно, ведь система пищеварения нуждается в восстановлении.

2. Хорошо поспите (не менее 7-8 часов) и попробуйте просыпаться чуть раньше, чтобы без спешки настроиться на рабочий день.

3. Время от времени побудьте наедине с собой или общайтесь только с приятными вам людьми.

4. Планируйте бездействие – начните с планирования отдыха, а уже затем переходите к работе.

via GIPHY

5. Если во время работы вы преимущественно сидите — наганяйте активность в другое время (утренняя разминка, прогулка по парку и тому подобное).

6. По возможности не беритесь сразу за сложные дела или задачи – начинайте с легких дел.

7. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа хотя бы по 10-15 минут во время рабочего или учебного дня.

8. Побалуйте себя после работы или учебы тем, что приносит вам удовольствие (покупка, посещением театра, поход в кино).

Также с послеотпускного синдрома помогут выйти непривычные занятия, такие как арт-терапия, однодневные поездки за город и тому подобное.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Путешествия Психология Здоровье отдых Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук