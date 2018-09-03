Как преодолеть "послеотпускной синдром": действенные советы

"Послеотпускной синдром" появляется после хорошего отдыха в предвкушении напряженной и интенсивной работы. Многие не выдерживают и после выхода на работу пишут заявление на увольнение.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook со ссылкой на советы психолога-психотерапевта Дениса Лавриненко.

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Этот синдром сопровождается раздражительностью, подавленным настроением, даже может повыситься температура или обостриться хронические болезни.

Согласно исследованиям, более 75% всех заявлений об увольнении люди пишут именно после отпуска, более 35% сотрудников увольняются в первую неделю после возвращения с отдыха.

Чтобы избежать поспешных решений, после отпуска следует придерживаться нескольких простых советов. Важно входить в работу и учебу постепенно, избегая резкой смены темпа и наполненности жизни.

1. Питайтесь правильно, ведь система пищеварения нуждается в восстановлении.

2. Хорошо поспите (не менее 7-8 часов) и попробуйте просыпаться чуть раньше, чтобы без спешки настроиться на рабочий день.

3. Время от времени побудьте наедине с собой или общайтесь только с приятными вам людьми.

4. Планируйте бездействие – начните с планирования отдыха, а уже затем переходите к работе.

5. Если во время работы вы преимущественно сидите — наганяйте активность в другое время (утренняя разминка, прогулка по парку и тому подобное).

6. По возможности не беритесь сразу за сложные дела или задачи – начинайте с легких дел.

7. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа хотя бы по 10-15 минут во время рабочего или учебного дня.

8. Побалуйте себя после работы или учебы тем, что приносит вам удовольствие (покупка, посещением театра, поход в кино).

Также с послеотпускного синдрома помогут выйти непривычные занятия, такие как арт-терапия, однодневные поездки за город и тому подобное.

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