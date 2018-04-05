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Как приготовить кулич в мультиварке: несколько простых рецептов

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Готовим куличи в мультиварке
Готовим куличи в мультиварке / valerieisthinking.blogspot.com

Пасха уже на носу, поэтому самое время печь куличи. Есть немало рецептов, чтобы испечь вкусную пасху, однако если времени в обрез – предлагаем несколько простых вариантов в мультиварке.

Рецепты подобрало издание cosmo.com.ua.

Апельсиновая пасха

Ингредиенты:

450 г муки, 4 яйца, 1 стакан сахара, 100 г масла, 3 столовые ложки апельсинового сока, цедра одного апельсина, пол ложки соли, пакетик ванилина, пакетик сухих дрожжей. Цукаты или изюм — по желанию.

Для глазури: охлажденный белок из 1 яйца, пол ложки сахарной пудры, пол чайной ложки лимонного сока.

Способ приготовления:

В отдельной посуде взбиваем яйца с сахаром. В другой миске смешиваем все сухие ингредиенты: муку, соль, ванилин и сухие дрожжи.

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Далее соединяем яично-сахарную массу с мукой, соком и цедрой апельсина. Хорошо перемешиваем и добавляем растопленное масло.

Когда тесто будет тугим, надо начать размешивать руками. Готовое тесто накрываем и ставим в теплое место на 2 часа. Далее можно добавить цукаты или сухофрукты.

Чашу мультиварки смазываем маслом и выкладываем тесто. Включаем мультиварку на режим "подогрева" на 2-3 минуты. Затем выключаем и оставляем тесто еще на 30 минут. Далее выпекаем 45-50 минут.

Когда выпеченный кулич остынет, взбиваем венчиком яичный белок с сахаром и лимонным соком и поливаем выпечку.

Пасха на желтках

Ингредиенты:

550 г муки, 250 мл молока, 4 желтка, 130 г масла, 150 г сахара, пол-ложки дрожжей и ванилин на кончике ножа. Маpмелад, изюм, цукаты, орехи — по желанию.

Способ приготовления:

В отдельной миске растираем желтки и сахар. Добавляем растопленное масло и теплое молоко, а также соль и ванилин. Взбиваем массу миксеpом до легкой пены. Постепенно добавляем муку, дрожжи и цукаты.

Как и в предыдущем рецепте, накрываем тесто и оставляем теплом месте на 2 часа.

Чашу мультиваpкы смазываем маслом и выкладываем тесто. Включаем режим "поддержания тепла" на 10 минут. А потом оставить выключенным на 30-40 минут. Выпекаем час 20 минут.

Для глазури можно использовать рецепт с предыдущего кулича.

Пасха без дрожжей

Ингредиенты:

4 яйца, полстакана сахара, 200 г масла, 2 стакана йогурта (может быть фруктовый или без добавок), 4 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, изюм, куpагу или цукаты — по желанию.

Способ приготовления:

Размешиваем все сухие ингредиенты — муку, сахар и разрыхлитель. В другой миске смешиваем все жидкие ингредиенты — йогурт, яйца и растопленное масло. Смешиваем массы с обеих сосудов и тщательно перемешиваем и добавляем сухофрукты.

Фоpмочкы смазываем маслом, наполняем тестом на 2/3. Их ставим в мильтиварку на и включаем режим "поддержания тепла" на 40 минут, при этом крышку опускаем, а клапан оставляем открытым.

Далее выпекаем час. Охлажденную пасху сверху поливаем глазурью.

Теги: LifeStyle Пасхальные праздники Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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