Как приготовить шоколадно-банановое мороженое без молока: рецепт

Мороженое – любимый летний десерт и взрослых, и детей. А если вы волнуетесь за свою фигуру – предлагаем рецепт шоколадного мороженого без молочных продуктов.

Рецепт шоколадно-бананового мороженого

Ингредиенты:

3 спелые бананы

1/4 стакана какао порошка

2 ст. ложки кленового сиропа

1 ст. ложка воды

щепотка соли (лучше крупнозернистой)

1/4 стакана натертого черного шоколада

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Рецепт мороженого

Рецепт приготовления шоколадно-бананового мороженого

Нарежьте бананы, положите их в контейнеры для замораживания и отправьте в морозильную камеру на несколько часов или на всю ночь.

В кухонный комбайн добавьте замороженные кусочки банана, какао-порошок, кленовый сироп, воду и соль. Тщательно измельчите ингредиенты в течение 3 минут, чтобы образовалась однородная масса. Добавьте шоколадную стружку и еще раз все хорошо взбейте.

Переместите смесь в емкость и отправьте в морозилку еще на час.

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