Как приготовить шоколадно-банановое мороженое без молока: рецепт
Мороженое – любимый летний десерт и взрослых, и детей. А если вы волнуетесь за свою фигуру – предлагаем рецепт шоколадного мороженого без молочных продуктов.
Рецепт шоколадно-бананового мороженого
Ингредиенты:
3 спелые бананы
1/4 стакана какао порошка
2 ст. ложки кленового сиропа
1 ст. ложка воды
щепотка соли (лучше крупнозернистой)
1/4 стакана натертого черного шоколада
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Рецепт мороженого
Рецепт приготовления шоколадно-бананового мороженого
Нарежьте бананы, положите их в контейнеры для замораживания и отправьте в морозильную камеру на несколько часов или на всю ночь.
В кухонный комбайн добавьте замороженные кусочки банана, какао-порошок, кленовый сироп, воду и соль. Тщательно измельчите ингредиенты в течение 3 минут, чтобы образовалась однородная масса. Добавьте шоколадную стружку и еще раз все хорошо взбейте.
Переместите смесь в емкость и отправьте в морозилку еще на час.
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