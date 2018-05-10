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Как приучить детей к здоровому питанию: действенные советы

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Здоровое питание и дети
Здоровое питание и дети / Unsplash

Наши пищевые привычки – это результат обучения, а потому каждого ребенка можно привлечь не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Советы для родителей, которые помогут привлечь детей есть здоровее, составила биолог Дария Прокопик. Она прежде всего рекомендует родителям быть примером для детей и самим питаться правильно.

Приучайте детей к различным вкусам

Для того, чтобы привыкнуть к новым продуктам, детям иногда нужно попробовать их 7 – 12 раз. Не стоит заставлять детей есть овощи. Достаточно того, чтобы они всегда были доступны, и дети видели, что вы сами это едите. Рано или поздно любопытство возьмет верх, и ребенок попробует, а потом привыкнет к полноценному рациону.

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Также не стоит маскировать овощи – дети должны есть полезные продукты сознательно. Не объединяет в одном блюде любимые и новые компоненты – иначе новое ребенок не будет есть.

Ешьте вместе и без телевизора

Дети, которые питаются вместе со своей семьей, как правило, едят более здоровую пищу. Они менее склонны голодать и наоборот, имеют меньшие риски набрать лишний вес.

Важно также обучать ребенка есть в соответствующей среде. Например, дети, которые едят перед телевизором, склонны к выбору менее безопасных и полезных продуктов. Исследования показывают, что именно эта привычка может привести к перееданию и повышенного риска ожирения у детей.

Установите регулярный режим питания

Это касается как завтрака, обеда и ужина, так и промежуточных перекусов. Режим питания должен стать рутинным для вашего ребенка.

Не используйте пищу в качестве награды или наказания

Не "расплачиваться" мороженым за потребленную брокколи. Такие взятки не способствуют здоровым пищевым привычкам.

Следите, чтобы ребенок пил достаточно воды

Количество воды, которое должен потреблять ребенок в течение дня, зависит от многих факторов. В общем, дети от 1 до 4 лет имеют выпивать до 4 стаканов воды, до 8 лет – 5 стаканов, до 13 – 8 стаканов, после 14 до 11 стаканов.

Дневную норму воды ребенок может получить не только потребляя воду, но и из пищевых продуктов.

При этом запивать пищу можно и нужно. Употребление воды во время еды помогает пищеварению и предотвращает обезвоживание и запоры.

Ограничьте вредную пищу

Это касается сладостей, чипсов, сладких газированных напитков и других продуктов, бедных питательными веществами и с высоким уровнем калорийности. Кроме пустых калорий, они содержат ароматизаторы, приучают детей к сильным искусственных вкусов. По сравнению с ними, конечно и полезная пища уже не так подойдет.

Альтернативными сладостями могут стать свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе.

 

Теги: Дети Здоровье Здоровое питание Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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