Как привычки могут привести к молочнице

Кандидоз или молочница является одним из самых распространенных грибковых инфекций мочеполовой системы. Вызывают его патогенные грибы рода Candida.

Акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог Виктория Соснина назвала привычки, которые способствуют развитию грибковых инфекций, пишет ТСН.

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1. Вы употребляете очень много углеводов

Продукты, содержащие сахар и простые углеводы, вызывают ряд проблем. Как только увеличивается уровень глюкозы в крови, то это становится хорошей средой для размножения инфекций, нарушается баланса pH во влагалище, возрастает количество грибков.

2. Узкие джинсы и облегающее белье – это ваше все

Если вы любите носить узкие джинсы и белье, которое не позволяет коже нормально дышать, то только помогаете грибку размножаться. Особенно опасна такая ситуация для женщин, имеющих лишний вес.

Не носите узкие джинсы

3. Вы ложитесь очень поздно или спите мало

Иммунную систему может подавлять недостаточное количество сна или тогда, когда вы засиживаетесь до ночи за компьютером. При уменьшении глубокого сна организм хуже справляется с инфекциями.

4. Вы продолжаете носить одежду после тренировки

Для роста грибков идеальная среда – это влажная и теплая среда. Поэтому поспособствовать развитию молочницы может одежда, которую вы не сменили после спортзала или после купания.

Меняйте одежду после тренировки

5. Вы забываете менять гигиенические средства

Все, что попадает во влагалище, может нарушить баланс pH. А гигиенические прокладки/ менструальные чаши/ тампоны, которые не меняли в течение рекомендованного времени, лишь поспособствуют развитию грибка.

6. У вас бурная сексуальная жизнь

Молочница не передается от полового партнера, но это может стать причиной ее развития. Если у женщины была инфекция, то врачи советуют сдавать анализ и мужчине. Все потому, что микроорганизмы каждого нового партнера могут нарушать биопленку влагалища и изменять его кислотность.

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