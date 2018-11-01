Как продолжительность жизни зависит от веса

Избыточный вес и недостаточная масса тела в равной степени вредны для человеческого организма, ведь могут сократить жизнь в среднем на четыре года.

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие показатели очень худых или чрезмерно полных людей, передает медицинский журнал Lancet.

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Согласно результатам наблюдений, продолжительность жизни мужчин и женщин с ожирением короче, чем у людей с нормальным индексом массы тела (ИМТ – соотношение веса и роста человека). Для мужчин с избыточным весом жизнь может быть короче в среднем на 4,2 года, для женщин – на 3,5 года.

У людей с чрезмерно малым весом продолжительность жизни бывает короче на 4,3 года у мужчин и на 4,5 лет – у женщин. Чрезмерный или недостаточный вес также влияет на общее здоровье и риск возникновения рака, болезней сердца и простуды.

Когда значение индекса массы тела ниже 21, наблюдается больше смертей от различных заболеваний по сравнению со случаями, когда ИМТ в норме. Однако, это может свидетельствовать и о том, что ИМТ ниже нормы является симптомом серьезных проблем со здоровьем,

– отметил ученый Кришнан Бхаскаран.

Вывод ученых: чем больше отклонение веса от нормы – тем больше рисков возникновения серьезных заболеваний или преждевременной смерти.

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