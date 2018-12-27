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      Как продукты, купленные на улице, могут разрушить ваше здоровье

      21 Читати новину українською
      Почему не стоит покупать продукты на улице
      Почему не стоит покупать продукты на улице / gromada.ks.ua

      Продукты, купленные на нелегальных рынках, раскладках в переходах и возле станций метро, угрожают украинцам не только обычными пищевыми инфекциями. Покупая еду в таких местах, можно заработать даже отравление токсичными металлами.

      Об этом сообщила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает "Обозреватель".

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      Експерт отметила, что эти риски касаются даже свежих на вид продуктов.

       
      Елена Сидоренко
      “В любом случае – это грязь. Это повышенный риск. Даже если продукт достаточно хорош – он продается с земли, это дополнительное заражение токсичными металлами, которые могут идти от дороги, от пыли, от одежды людей ... Это огромная куча рисков и различных опасных микроорганизмов. Поэтому даже если бы тот продукт был неплохим, но если он открыт – мясо, или что – в результате вы все равно рискуете”.

      Она отметила, что риски особенно касаются белковых продуктов, которые на самом деле фальсифицируются больше и быстрее портятся.

      Стихійні ринкиПродукты, купленные на улице, могут спровоцировать опасные болезни

      "Молочные продукты, кисломолочные, очень часто подделывают молоко, добавляя в него стиральный порошок. Мясо очень опасно, ведь вы знаете, сколько сегодня болезней. И иногда это мясо должно быть утилизировано, а вместо этого оно реализуется", – возмутилась  Сидоренко.

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      Теги: Здоровье Отравление Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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