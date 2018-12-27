Как продукты, купленные на улице, могут разрушить ваше здоровье
Продукты, купленные на нелегальных рынках, раскладках в переходах и возле станций метро, угрожают украинцам не только обычными пищевыми инфекциями. Покупая еду в таких местах, можно заработать даже отравление токсичными металлами.
Об этом сообщила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает "Обозреватель".
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Експерт отметила, что эти риски касаются даже свежих на вид продуктов.
Она отметила, что риски особенно касаются белковых продуктов, которые на самом деле фальсифицируются больше и быстрее портятся.
Продукты, купленные на улице, могут спровоцировать опасные болезни
"Молочные продукты, кисломолочные, очень часто подделывают молоко, добавляя в него стиральный порошок. Мясо очень опасно, ведь вы знаете, сколько сегодня болезней. И иногда это мясо должно быть утилизировано, а вместо этого оно реализуется", – возмутилась Сидоренко.
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