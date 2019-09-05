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      Как проходят уроки учительницы, которая попала в десятку лучших педагогов Украины

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      Ученики называют ее просто Елена и считают не школьной учительницей, а наставницей. Львовянка Елена Гальвицкая вошла в десятку лучших учителей страны. Теперь будет бороться за победу: 250 тысяч гривен и поездку на образовательный форум в Дубае. Как же проходят уроки у одной из лучших учительниц страны – смотрите далее.

      Во втором классе 24-й школы Львова день начался с интриги. Учительница принесла в класс загадочную коробку. Открыв ее, дети увидели героев пальчикового театра – это еще одно хобби Елены Гальвицкой.

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      В классе госпожи Елены учатся двадцать девять детей. Их наука больше похожа на увлекательную игру: работают в командах, читают энциклопедии и предлагают учительнице свои идеи.

      Так у нас проходят уроки: сначала мы собираемся на коврике, потом нам все рассказывает наша учительница,
      – рассказал ученик второго класса Михаил.


      В классе госпожи Елены учатся двадцать девять детей / Фото Надежда Швадчак, "Новая украинская школа"

      Еще будучи студенткой, Елена услышала выдающиеся слова: "Не знаю, обижу тебя или утешу, но ты –прирожденный учитель". Впоследствии она передумала быть переводчицей и стала учительницей. В конце 80-х, когда она начала свою работу, было трудно говорить о каких-то образовательных инновациях, но все же Елена смогла выпросить у директора особые пятницы: раз в неделю переставляла парты для работы в группах.

      Как пишет "Новая украинская школа", по пятницам Елена Гальвицкая проводила необычные занятия: каждый ребенок заводил отдельную тетрадь, в которой задачи можно было выполнять разными ручками. Как оказалось впоследствии, большинство вещей, которые она внедряла интуитивно, были описаны в методиках.


      Елена еще в конце 80-х организовывала для детей интересные уроки / Фото Надежда Швадчак, "Новая украинская школа"

      Елена Гальвицкая по такому принципу работает уже с десяток лет. И даже вошла в творческую группу, которая нарабатывала стандарты Новой украинской школы.

      Я считаю, что дети для того, чтобы успешно учиться, не могут сидеть классически. То есть нельзя смотреть в затылок друг другу и при этом творчески работать, думать и хотеть учиться,
      – отметила учительница.

      Занятия Елены Гальвицкой / Фото Надежда Швадчак, "Новая украинская школа"

      Елену Гальвицкую номинировали на национальную премию Global Teacher Prize. Кто именно это сделал – женщина до сих пор не знает. Сначала она попала в 50 лучших, затем выполнила творческие задания, чтобы войти в десятку.

      Нужно было написать эссе на тему "Семь вопросов к себе, на которые я не имею ответов". Здесь я, собственно, вспомнила вопрос от своего внука Максима, и это мне очень помогло. Вопросы, которые он задает, например, "Когда устают коты?", или "Почему я тебя так люблю, что от меня улетают сердечки?",
      – вспомнила Елена.


      Десятка лучших преподавателей Украины

      В финале конкурса участники должны создать и провести полуторачасовой мастер-класс на образовательную тему. Победителя Global Teacher Prize Ukraine объявят 5 октября в Киеве.

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      Автор: Алена Захарова, София Трощук
      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Новости Львова Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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