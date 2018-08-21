Как проявляются панические атаки: основные симптомы
Иногда, когда человек находится в метро, поднимается или спускается на большом экскаваторе, у него могут возникнуть приступы головокружения и тошноты.
Психолог Дарья Селиванова назвала основные симптомы панической атаки, пишет Likar.info.
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Паническая атака – это неожиданный, необъяснимый, неконтролируемый "беспричинный" приступ страха, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия.
Панические атаки
Панически атаки обычно сопровождаются всеми или не менее, чем четырьмя симптомами:
- затрудненное дыхание;
- головокружение;
- дрожь;
- болезненное или учащенное сердцебиение;
- потливость;
- удушье;
- тошнота или дискомфорт в желудке;
- деперсонализация (ощущение, что тело или какая-то его часть является чужой) или чувство нереальности происходящего;
- онемение или покалывание иглами;
- покраснение лица или гусиная кожа;
- боль и дискомфорт в груди;
- страх смерти;
- страх сойти с ума или совершить безрассудные действия.
Как проявляются панические атаки
Эти признаки развиваются внезапно и обычно интенсивно увеличиваются в течение первых 10 минут. То есть человек начинает чувствовать себя очень плохо, он дрожит, ему трудно дышать, сложно устоять на ногах. Ему кажется, что он умирает или сходит с ума.
А вот когда человек на протяжении определенного периода времени испытывает сильные приступы дискомфорта и страха, то врач может поставить диагноз "паническое расстройство". Эти приступы не имеют какой-то "объективной" причины и сопровождаются усиливающимся страхом, что они могут повториться.
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