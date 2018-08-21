Как проявляются панические атаки: основные симптомы

Иногда, когда человек находится в метро, поднимается или спускается на большом экскаваторе, у него могут возникнуть приступы головокружения и тошноты.

Психолог Дарья Селиванова назвала основные симптомы панической атаки, пишет Likar.info.

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Паническая атака – это неожиданный, необъяснимый, неконтролируемый "беспричинный" приступ страха, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия.



Панические атаки

Панически атаки обычно сопровождаются всеми или не менее, чем четырьмя симптомами:

затрудненное дыхание; головокружение; дрожь; болезненное или учащенное сердцебиение; потливость; удушье; тошнота или дискомфорт в желудке; деперсонализация (ощущение, что тело или какая-то его часть является чужой) или чувство нереальности происходящего; онемение или покалывание иглами; покраснение лица или гусиная кожа; боль и дискомфорт в груди; страх смерти; страх сойти с ума или совершить безрассудные действия.



Как проявляются панические атаки

Эти признаки развиваются внезапно и обычно интенсивно увеличиваются в течение первых 10 минут. То есть человек начинает чувствовать себя очень плохо, он дрожит, ему трудно дышать, сложно устоять на ногах. Ему кажется, что он умирает или сходит с ума.

А вот когда человек на протяжении определенного периода времени испытывает сильные приступы дискомфорта и страха, то врач может поставить диагноз "паническое расстройство". Эти приступы не имеют какой-то "объективной" причины и сопровождаются усиливающимся страхом, что они могут повториться.