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Как проявляются панические атаки: основные симптомы

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Панические атаки: симптомы
Панические атаки: симптомы / anmolmehta.com

Иногда, когда человек находится в метро, поднимается или спускается на большом экскаваторе, у него могут возникнуть приступы головокружения и тошноты.

Психолог Дарья Селиванова назвала основные симптомы панической атаки, пишет Likar.info.

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Паническая атака – это неожиданный, необъяснимый, неконтролируемый "беспричинный" приступ страха, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия.

Панічні атаки
Панические атаки

Панически атаки обычно сопровождаются всеми или не менее, чем четырьмя симптомами:

  1. затрудненное дыхание;
  2. головокружение;
  3. дрожь;
  4. болезненное или учащенное сердцебиение;
  5. потливость;
  6. удушье;
  7. тошнота или дискомфорт в желудке;
  8. деперсонализация (ощущение, что тело или какая-то его часть является чужой) или чувство нереальности происходящего;
  9. онемение или покалывание иглами;
  10. покраснение лица или гусиная кожа;
  11. боль и дискомфорт в груди;
  12. страх смерти;
  13. страх сойти с ума или совершить безрассудные действия.

Як проявляються панічні атаки
Как проявляются панические атаки

Эти признаки развиваются внезапно и обычно интенсивно увеличиваются в течение первых 10 минут. То есть человек начинает чувствовать себя очень плохо, он дрожит, ему трудно дышать, сложно устоять на ногах. Ему кажется, что он умирает или сходит с ума.

А вот когда человек на протяжении определенного периода времени испытывает сильные приступы дискомфорта и страха, то врач может поставить диагноз "паническое расстройство". Эти приступы не имеют какой-то "объективной" причины и сопровождаются усиливающимся страхом, что они могут повториться.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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