Как провести отпуск с пользой для здоровья: советы врача

Чтобы отпуск принес максимум пользы, необходимо свести угрозы для здоровья к минимуму.

Врач-педиатр Александр Сивоболов посоветовал, как провести отпуск правильно, пишет MedOboz.

Читайте также: Как уберечь ребенка от солнечных лучей: советы от Минздрава

Во время отпуска обязательно используйте солнцезащитные кремы, которые могут обеспечить защиту от UVA и от UVB-излучения с фактором защиты не менее 50 (для детей).

Перед употреблением пищи, ее приготовлением, после посещения туалета, кашля и чихания мойте руки. В противном случае используйте антисептические гели. Пейте только кипяченую или бутилированную воду, лучше – с газом.

Максимум защищайте себя от укусов комаров – используйте репелленты с содержанием 30-50% % DEET (диэтилтолуамида) – для взрослых. Также надевайте кофты с длинным рукавом, штаны.

Во время активного отдыха используйте средства защиты, соблюдайте законы зарубежной страны.

Купайтесь только в бассейнах, в которых проводят дезинфекцию с помощью хлора. Ходите всегда в шлепанцах, даже на пляже, чтобы избежать заражения грибком.

Обязательно следите за своими детьми, не стоит оставлять их без присмотра.

К слову, аптечка во время отдыха должна стать для вас такой же важной вещью, как паспорт или кошелек. Ведь правильно укомплектованная аптечка может спасти ваш отпуск.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое репелленты?

Это вещества, которые отпугивают насекомых, клещей, грызунов, птиц. Их используют для защиты людей и животных с целью профилактики трансмиссивных болезней – малярии, энцефалитов, лейшманиозов, москитной лихорадки и тому подобное.