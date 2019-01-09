Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами

С начала 2019 года медицинские карты, направления, рецепты и больничные начнут переходить в электронный формат. Рассказываем, какие изменения произойдут, зачем это нужно и насколько надежно будут защищены данные пациентов.

Почему изменения необходимы

Сегодня каждый врач, кроме карты пациента, заполняет целый ряд другой документации. Как объясняет руководитель экспертной группы по вопросам внедрения системы "Электронное здоровье" Директората медицинских услуг Минздрава Анастасия Халеева, в этом совершенно нет необходимости, ведь задача врача, прежде всего, лечить, а не заниматься "бумажной" работой. К тому же, это совсем не эффективно.

Читайте также: Медицинская реформа: как будет проходить трансформация здравоохранения

По словам Халеева, до сих пор существует нормативный акт, регламентирующий ведение бумажной медицинской карты. То есть для того, чтобы позволить заполнять врачам один журнал в электронной форме, нужно искоренить все, что было введено ранее.

Для того, чтобы просто позволить врачу не вести бумаги, мы вынуждены реально распутывать все схемы, потому что где-то есть указание о том, что нужно писать все от руки. Если врач не пишет, то он может быть наказан. Когда мы начали разбираться в этой теме, оказалось, что даже в частных клиниках, где очень прогрессивные и активные врачи, сначала заполняют электронную карточку, а потом начинают это все переписывать в обычную бумажную. Потому что есть законодательство, регламентирующее этот процесс,

– пояснила експерт.

Однако в Минздраве не намерены сразу отменить все формы, поскольку среди них есть статистические данные, которые нужны для сравнения. Сейчас это все тщательно пересматривается и определяется, какая информация является важной и не должна потеряться в процессе отмены всех нормативов. Но часть из них сегодня абсолютно ненужна.

"Например, есть такое поле, где указывают количество сотрудников Минагрополитики, которые проходят ежегодные профилактические осмотры. Не знаю, почему и когда оно здесь появилось, но такая статистика не нужна никому – она ​​без качественной аналитики, просто данные. Когда мы сможем организовать эти данные в режиме реального времени и смотреть, что происходит по стране, – сможем принимать более взвешенные решения, чем когда получаем форму один раз в год ", – рассказала Анастасия Халеева.

Читайте также: Сколько анализов украинцы могут сдать бесплатно

Также сегодня нельзя проверить процесс заполнения определенных форм и то, насколько данные, записанные там, соответствуют действительности. При ведении всей документации в электронной форме, это можно будет отслеживать.

В моем понимании врач принимает пациента, заполняет его медицинскую карточку. А дальше, если я, как представитель Минздрава, хочу увидеть, сколько в этом месяце было заболеваний гриппом, я должна нажать одну кнопку в системе и все – я вижу эту статистику онлайн,

– резюмировала Анастасия Халеева.

Как это будет работать

Электронная система здравоохранения будет постепенно внедряться в течение нескольких лет. Сам процесс начнется с начала 2019 года. Так, с января будут вводить электронные карточки на первичном звене. Семейные врачи, терапевты и педиатры, которые работают в учреждениях первичной медицинской помощи и подключены к электронной системе здравоохранения, будут вносить информацию о визитах пациентов уже в электронную систему. Никакой другой документации семейным врачам вести уже не нужно.

На этом этапе пациенты не смогут лично заходить в свою электронную медицинскую карту и просматривать данные о состоянии здоровья. Однако при необходимости врачи будут распечатывать информацию, например, запись о визите. Впоследствии каждый пациент будет иметь собственный кабинет и получит доступ к своим данным в e-Health.



Процесс внедрения системы начнется с первичного звена

С апреля запускается электронный рецепт. То есть врач уже не будет выписывать медикаменты "от руки", а пациенты будут получать смс или электронное письмо с необходимым перечнем. Если пациент не имеет средств мобильной связи, врач этот список должен распечатать. В частности, это касается и рецептов по программе "Доступные лекарства".

Гендиректорки Директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава Ирина Литовченко объясняет важность перевода именно рецептов в электронную форму:

Электронный рецепт означает, что система "Доступные лекарства" переходит от Минздрава в НСЗУ. То есть Министерство больше не платит, а НСЗУ подписывает прямые договоры с аптеками, получает выделенный на программу миллиард гривен и пациенты могут получать в аптеках свои медикаменты по электронным рецептам. Мы надеемся, что это нам поможет избежать определенных мошенничеств, которые встречаются сейчас. Когда, например, выписывают пустые рецепты на пациента, или одному человеку 10 рецептов выписывают. На бумаге это трудно контролировать, а в электронной системе будут специальные сигнальные маячки – когда много выписок на пациента или какой врач много выписывает рецептов. То есть контролировать все станет легче.

С середины 2019 года в рамках программы "Бесплатная диагностика" электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено – оплата за эти услуги будет связана с электронной отчетностью. То есть электронная медицинская карта запускается и для врачей-специалистов. На этом этапе очень важно обеспечить амбулатории компьютерами.

В течение 2019 будут внедрены также электронные направления к специалистам и больничные листы.

Какой будет защита персональных данных

Система будет состоять из центрального компонента (ЦБД), который будет отвечать за централизованное хранение и обработку информации, и медицинских информационных систем (МИС), которые больницы и поликлиники могут сами выбирать на рынке и устанавливать у себя.

Читайте также: В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств: что изменится

Сейчас Минздрав получает сертификат госслужбы связи и защиты информации, которая подтверждает, что система, во-первых, соответствует этой защите и, во-вторых, здесь реализована инновационная модель, где данные о пациенте хранятся в одной базе, а медицинские данные – в другой .

Между собой они связаны ключом шифрования. То есть, даже если кто-то определенным образом получит доступ к одной из баз данных, то уже невозможно идентифицировать, кому именно они принадлежат. В министерстве заверили, что пока это – передовая технология, которая гарантирует сохранность данных.