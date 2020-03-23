Как работает общественный транспорт Киева для спецработников: ситуация на дорогах

Общественный транспорт Киева с 23 марта курсирует только для самых необходимых для жизни человека профессий. А работники должны иметь пропуска, чтобы зайти в автобус.

Ситуация кардинально отличается от того, что происходило на улицах Киева неделю назад. На остановках, где всегда много людей, – никого нет. Зато на дорогах образовались пробки, ведь все пытаются доехать до нужного места на авто – сообщила корреспондентка 24 канала.

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В общественном транспорте, действительно, очень мало людей. На остановках корреспондент часто встречала полицейских, которым нужно было добраться до работы. Они показывали служебное удостоверение, однако не имели специальных пропусков. По их словам, это не так просто: объявить об изменениях в субботу, и в понедельник не все могут сразу иметь карточки.

Я добираюсь из Житомирской области электричкой. Но они уже не работают. Маршрутные автобусы не работают. Только блаблакаром,

– рассказал полицейский Сергей.

Сейчас у людей нет спецудостоверений, благодаря которым должны проверять, можно ли человеку зайти в общественный транспорт. Пока пускают без них, но не всех. Прежде всего пропускают полицейских, чтобы те смогли доехать до работы. На входе стоят правоохранители, которые очень тщательно проверяют, кто заходит. Осмотреть ситуацию в транспорте не позволили даже журналистам 24 канала.

Некоторым людям уже сделали удостоверение, но они его не могут забрать с работы, ведь без пропусков их не пропускают в транспорт.

Кого пускают в общественный транспорт

Общественный транспорт Киева будет работать только на отдельных маршрутах и будет ​​перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится. Речь идет о работниках:

больниц,

правоохранительных органов,

продовольственных магазинов,

аптек,

спасателях,

работниках жилищно-коммунальной сферы,

журналистах (редакция сначала должна подать запрос и получить спецбилет).

Подробнее о маршрутах общественного транспорта для спецпработников в Киеве читайте здесь

Смотрите видео, как работает спецтранспорт Киева