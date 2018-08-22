17:00
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как развод влияет на ребенка

40 Читати новину українською
Как развод влияет на ребенка
Как развод влияет на ребенка / racurs.ua

Если в семье такие проблемы, которые трудно скрывать и невозможно решить – лучше расставаться, чем создавать для публики видимость якобы нормальной семьи.

Об этом рассказал психолог Михаил Лабковский в своем Instagram.

По его словам, пользу "полной семьи" с ссорами не перевесит польза счастливых и разведенных родителей для ребенка.

Читайте также: как подготовиться к учебному году: советы психолога

Я нередко видел в своем кабинете "сложных" детей. У них начинались неврозы, когда папа с мамой устраивали дома "войну". И каким-то образом психика ребенка приходила в норму, когда родители наконец расставались,
– пояснил он.

Лабковский подчеркнул, что развод – серьезная травма для психики ребенка. И после этого, чтобы все наладилось, необходимо время. Иногда даже стоит обратиться за помощью к психотерапевтам – это ускорит процесс восстановления.

Но несмотря на тяжелые последствия после развода новая атмосфера, в которой будет жить ребенок, станет наконец мирной.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Дети Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
сегодня, 16:33 Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сегодня, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сегодня, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Последние дни Солнечной системы, или Как " будет умирать" Земля
сегодня, 11:03 Последние дни Солнечной системы, или Как " будет умирать" Земля
Борис Немировський
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук