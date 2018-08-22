Как развод влияет на ребенка

Если в семье такие проблемы, которые трудно скрывать и невозможно решить – лучше расставаться, чем создавать для публики видимость якобы нормальной семьи.

Об этом рассказал психолог Михаил Лабковский в своем Instagram.

По его словам, пользу "полной семьи" с ссорами не перевесит польза счастливых и разведенных родителей для ребенка.

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Я нередко видел в своем кабинете "сложных" детей. У них начинались неврозы, когда папа с мамой устраивали дома "войну". И каким-то образом психика ребенка приходила в норму, когда родители наконец расставались,

– пояснил он.

Лабковский подчеркнул, что развод – серьезная травма для психики ребенка. И после этого, чтобы все наладилось, необходимо время. Иногда даже стоит обратиться за помощью к психотерапевтам – это ускорит процесс восстановления.

Но несмотря на тяжелые последствия после развода новая атмосфера, в которой будет жить ребенок, станет наконец мирной.

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