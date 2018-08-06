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Как реалити-шоу семьи Кардашян влияет на психику

31 Читати новину українською
Реалити-шоу "Семейство Кардашян"
Реалити-шоу "Семейство Кардашян" / Complex

Эксперты из Лондонской школы экономики и политических наук определили, что просмотр таких реалити-шоу, как "Семейство Кардашян" (Keeping Up With the Kardashians), ухудшает моральные качества зрителя.

Так, в ходе исследования ученые обнаружили, что демонстрация богатства и роскошной жизни на телевидении делает человека материалистом и заставляет его вести себя асоциально, пишет Telegraph UK.

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Также специалисты выяснили, что просмотр подобных телешоу делает человека эгоистичным и ухудшает моральные качества.

По словам экспертов, демонстрация богатой жизни в СМИ приводит к тому, что зритель начинает думать, что роскошь и деньги – это счастливая жизнь.

"По своей сути все мы материалисты. Но в то же время наше социальное взаимодействие делает нас человечными и сочувствующими. Все это зависит от нашей культуры. Если в обществе материализму уделяется все больше внимания, то это общество начинает расценивать метариализм как способ достичь высокого уровня счастья. Это приводит к тому, что люди становятся эгоистичными и антисоциальными", – отмечают авторы исследования.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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