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Как Рита Ора выглядела в детстве: волшебное фото

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Рита Ора опубликовала архивное фото
Рита Ора опубликовала архивное фото / fuse.tv

Популярная американская певица Рита Ора не перестает удивлять подписчиков в социальной сети Instagram. Звезда то демонстрирует стройную фигуру в купальнике, то показывает элегантные наряды или новую музыкальную работу. А в этот раз звезда еще и показала, как она выглядела в детстве.

Фото звезда опубликовала после того, как ее мама Вера Ора распространила фото с детского сада. Архивный снимок был сделан во время празднования Пасхи в Нью-Йорке.

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С Пасхой, моя доченька. И всех тоже с праздником! Рита в 7 лет в желтом платье с собственными 2 охранниками в черных костюмах,
– прокомментировала снимок Вера Ора.

Фотография навеяла воспоминания у певицы, поэтому она решила опубликовать свое архивное фото, где ей около 3 лет. Милые кудряшки, круглые щечки и короткая стрижка – такой имидж имела маленькая Рита Ора. На снимке будущая звезда позирует в клетчатом сарафане и теплой кофте. Родители знаменитости сфотографировали ее на фоне больших вазонов.

Кто такая Рита Ора?
Это знаменитая британская певица албанского происхождения. Детство звезда провела в Великобритании, а затем переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Roc Nation. Сейчас Рита Ора выпустила два альбома, а ее хиты R.I.P., For you и I will never let you down напевает весь мир.

Теги: LifeStyle Музыка Несовершеннолетние Дети
Источник: 24 Канал
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