Как сборную Хорватии встречали после ЧМ-2018: фото, видео
Серебряные призеры чемпионата мира – сборная Хорватии – вернулась домой. В стране с населением чуть больше 4 миллионов на улицы Загреба вышли десятки тысяч болельщиков.
Пока хорваты позировали для Instagram Ивана Ракитича, фаны заполнили центр Загреба, где прошел парад в честь исторического достижения команды Златко Далича.
Еще за несколько часов до прилета команды улицы вдоль маршрута парада заполнились болельщиками в красно-белых футболках.
Кроме того, на всем пути следования кортежа с автобусом национальной команды фанаты организовали живой коридор.
Источник: 24 Канал
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