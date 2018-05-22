Как сделали свадебную прическу Меган Маркл за 15 минут

Парикмахер Джеймс Джонсон рассказал, как воссоздать свадебную прическу герцогини Сассекской Меган Маркл. По его словам, такую прическу можно сделать за 15 минут.

Джонсон посоветовал делать все свободно и быстро – это даст лучший результат.

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Меган Маркл

Инструкция, как сделать свадебную прическу Меган Маркл:

1. Накрутите волосы на средние локоны.

2. После этого отделите две пряди от корней до ушей. Оставшиеся волосы соберите в низкий хвост и скрепите эластичной резинкой.

3. Затяните хвост, перекрутите волосы и затяните на себя.

4. Боковые пряди свободно опустите обратно и закрепите сверху нижнего хвоста с помощью эластичной резинки.

5. Вставьте полученный хвост на первый, чтобы создать двойной хвост, и закрепите все с помощью резинки.

6. Переверните хвост на себя, прежде чем его закрепить.

7. Зафиксируйте прическу шпильками. Чем быстрее вы делаете прическу, тем лучше результат.

8. Чтобы прическа дольше продержалась, используйте спрей сильной фиксации.

Напомним, грандиозное свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая в Виндзорском замке.