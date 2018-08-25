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Как сделать макияж в стиле "ангел" Victoria's Secret: видеоурок Эльзы Госк

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Эльза Госк
Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa

Известные знаменитости часто показывают своим поклонникам, как они делают ежедневные макияжи и ухаживают за кожей. Звезда бельевого бренда Victoria's Secret поделилась собственными секретами красоты.

На ее Instagram-странице появилась серия видеороликов, в которых шведская модель продемонстрировала, какими косметическими средствами она пользуется и как ей удается выглядеть "на все сто".

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Для создания повседневного бьюти-образа Эльза Госк использует такие продукты как крем для лица, праймер, карандаш для бровей, тональный крем, тени для контуринга лица, бронзер, тени для век, хайлайтер, тушь, жидкие румяна для скул, карандаш для губ и помаду.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Относительно секретов макияжа Эльзы Госк, то она рекомендует провести по контуру губ кисточкой с тенями пастельного цвета, чтобы визуально их увеличить. Также модель советует подрисовывать хайлайтером не только верхушки скул, но и уголки под бровями, чтобы сделать взгляд несколько эффектнее.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Красота Макияж
Источник: 24 Канал
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