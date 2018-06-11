Как сделать самую трендовую прическу сезона: видео

В моде прослеживается тенденция повторения, поэтому в коллекции возвращаются дизайнерские разработки 1990-ых. Однако ретро-стиль прослеживается и в прическах.

Все чаще звезды выбирают для публичных выходов и в повседневной жизни высокий полухвост, добавляя трендовой прическе популярности. И это абсолютно не вызывает удивления, ведь для того, чтобы сплести волосы, достаточно нескольких минут.

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Вариантов этой прически много. Можно сделать классическую "мальвинку", добавив волосам объема благодаря локонам. многие модницы вместо хвоста собирают волосы в пучок, что выглядит стильно и эффектно. Другие же оставляют пряди волосы несобранными: такая "не идеальная" прическа сочетается с вещами в стиле casual.

Как заплести самую трендовую прическу сезона (смотрите видео урока блогера):

Звезды убеждены, что такая простая и одновременно стильная прическа подходит к любому образу. Поэтому и американские, и украинские красавицы смело позируют перед камерами, заплетая высокий полухвост.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 8:52 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 17 Тра 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 1 Чер 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 2 Кві 2018 р. о 2:57 PDT