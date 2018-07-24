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Как сделать живот плоским: эффективные рекомендации звездных тренеров

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Советы звездных тренеров, как сделать живот плоским
Советы звездных тренеров, как сделать живот плоским / Фото из открытых источников

Подтянутый живот выглядит привлекательно, с ним можно выглядеть сексуально даже в обычной футболке. Однако нужно много работать над собой, чтобы иметь идеальный живот. Звездные тренеры подготовили рекомендации, которые являются действенными для похудения.

Об этом пишет украинское издание Vogue.

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Персональный тренер из Нью-Йорка Уилл Торрес тренирует топ-моделей и знаменитостей. Он рекомендует начинать с планки, изучая отжимания.

В своих тренировках мы используем множество таких нюансов, о которых люди просто не имеют представления. Например, мало кто обращает внимание, но при отжимании мышцы пресса работают очень активно. Но в основе этих упражнений – всем известная планка. Более того, я бы сказал, что, по сути, это планка в движении. Поэтому, изучая отжимания, мы просим клиентов начинать с планки: так мышцы живота и ягодиц хорошо напрягаются, и включаются мышцы-стабилизаторы. Если этого не делать, то бедра будут падать при каждом сгибании рук, а это означает, что тело не активировано и не работает как следует,
– объясняет тренер.

Кроме этого, он добавил, что обучает своих клиентов гимнастическим движениям: "горизонтальный вис, такой же вис, но лежа, стойка на руках возле стены".

Оскар Смит, который следит за тренировкой Розарио Доусон, Кэтрин Макфи, Вэла Килмера, топ-модели Марины Линчук, Лары Стоун и Кэтрин Макнил, подчеркивает что потерять несколько килограмм в проблемной зоне можно, если применять серьезные кардионагрузки и строгую диету.

"Большинство до сих пор не понимает, что диета – это главный ключ к стройности, наряду с тренировками, а одно без другого не работает. Что касается упражнений, то мой метод – "олдскул": подъемы туловища из положения лежа, подъемы ног, так называемые обратные скручивания, когда из положения лежа нужно приподнять ноги и ягодицы. Им нет равных. Главный секрет – надо добавлять каждый раз 5-10 повторений" – рассказывает Оскар.

плоский живіт

Лос-анджелесский тренер Харли Пастернак заявляет, что потерять жир абдоминальных мышц можно, только если увеличить норму шагов до 16 тысяч в день и изменить режим питания.

"Если нужно укрепить мышцы под слоем жирка, помогут простые упражнения: планка и "супермен" (когда, лежа на животе, одновременно поднимаешь и опускаешь руки и ноги). Можно сесть, поднять согнутые ноги, отклониться назад и, удерживая равновесие, коснуться руками пола по обе стороны от тела", – объясняет тренер.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Красивое тело Ожирение Советы Диеты
Источник: 24 Канал
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