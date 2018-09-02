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Как секс-скандал со звездой "Карточного домика" Кевином Спейси повлиял на съемки сериала

93 Читати новину українською
"Карточный домик"
"Карточный домик"

Голливудская актриса Робин Райт рассказала, как резонансный скандал с Кевином Спейси повлиял на съемки последнего сезона "Карточного домика".

Актриса Робин Райт, которая сыграла жену президента США в "Карточном домике", осталась сама руководить страной в новом сезоне сериала. Причиной этого стал секс-скандал, который в 2017 году разгорелся вокруг главного героя политической киноленты Кевина Спейси. Следовательно телекомпания Netflix разорвала контракт со скандальным актером.

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Впервые Робин Райт выразила слова поддержки своему коллеге, сообщает британское издание Net-a-Porter.

Я считаю, что у каждого человека есть возможность измениться. Второй шанс, или назовите это как угодно. Я верю в это. Это называется ростом,
– отметила Робин Райт.

Кроме этого, звезда откровенно рассказала, как секс-скандал повлиял на последние серии "Карточного домика". По ее словам, съемки финального сезона были под угрозой отмены, однако представители телекомпании Netflix все же решили не разочаровывать миллионы зрителей, которые с нетерпением ожидают продолжения захватывающей политической истории.

"Общая атмосфера (на съемочной площадке, – 24 канал) в тот момент сгустилась. Люди говорили: "Мы должны закрыть этот проект, иначе все подумают, что мы прославляем и чтим тот грязный инцидент, который случился". "Карточный домик" совсем не "грязный"! Я верю, что мы должны закончить съемки этого сериала. Почему? Потому что 2,5 тысячи человек потеряют свою работу, и это будет несправедливо по отношению к ним", – отметила Робин Райт.

Напомним, что в конце 2017 года несколько актеров обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В частности, звезда фильма "Стартрек" Энтони Репп заявил, что актер домогался его, когда парню было всего 14 лет. В ответ Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации и признал вину. Голливудский актер извинился и начал лечиться от сексуальной зависимости.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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