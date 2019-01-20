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      Как сексизм влияет на здоровье женщины

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      Сексизм вредит здоровью женщины
      Сексизм вредит здоровью женщины / women-s.net

      Сексизм угрожает психическому и физическому здоровью женщин. Гендерное равенство – вопрос не только справедливого общества, но и заботы о здоровье.

      Об этом говорится в результатах исследования ученых из США и Бразилии.

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      Они проанализировали анкеты 3724 трудоспособных американцев. В одном из вопросов нужно указать, сколько дней за последний месяц человек чувствовал себя плохо: переживал стресс, замечал симптомы депрессии или эмоционального выгорания. Средний результат женщин был 3,6 дней, мужчин – 2,8 дней. Физическое недомогание женщины чувствовали в среднем 2,7 дней в месяц, мужчины – 2,2 дней.

      Сексизм
      Домогательства влияют на физическое здоровье женщин

      8,4% опрошенных женщин и 2% мужчин сталкивались с дискриминацией по гендерному признаку на работе, 4,1% женщин и 1,3% мужчин сообщили о домогательствах за последний год. С дискриминацией того или иного рода (расизмом, сексизмом, предрассудками относительно возраста) сталкивались 23% женщин и 16,5% мужчин.

      Связь между слабым здоровьем и дискриминацией заинтересовала ученых. Они также учитывали такие факторы, как возраст и уровень дохода респондентов. Под угрозой оказалось душевное здоровье женщин, которые сталкивались с сексизмом и эйджизмом, и физическое здоровье женщин, переживших домогательства. На здоровье мужчин случаи дискриминации не отразились в той же степени.

      В 9 из 10 случаев причиной стресса и беспокойства был сексизм, утверждают исследователи.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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