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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Как "Шахтер" искал талантливых детей в свою академию во Львове

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Как "Шахтер" искал талантливых детей в свою академию во Львове
/ Фото ФК "Шахтар"

Донецкий "Шахтер" талантливых детей для своей футбольной академии ищет по всей Украине. После Харькова, такие поиски во время Shakhtar Talent Day состоялись во Львове.

В общем на просмотр пригласили 96 детей. Зарегистрировались ребятишки не только из Львова или западной Украины, но и приехали из других регионов. Попробовать свои силы на поле "Арены Львов" приехали мальчики 2005 и 2006 годов рождения из Одесской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской областей, а также из Черновцов, Тернополя и Борисполя.

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Отбор проходил по так называемой голландской схеме – участников турнира разделили на шесть групп по 16 человек и провели несколько коротких матчей на шести площадках. За играми следили тренеры, которые игрокам начисляли баллы за удачные действия и победы их команды. Там можно было определить как индивидуальное мастерство футболистов, так и их командные действия.

"Увидели сегодня много хороших, талантливых детей. Скажу, что квалификация юных футболистов даже здесь, в отборе, является высокой. В основном смотрели на то, как они рассуждают на поле, какие решения принимают. Конечно, оценили технику, скорость, движение. Двенадцати игроков взяли на заметку и будем приглашать их на просмотр в Академию. Такой масштабный проект хорош не только тем, что позволяет найти крепких ребят с большим потенциалом, но и тем, что способствует популяризации массового футбола. Это то, чего в нашей стране очень не хватает", – рассказал тренер-селекционер академии ФК "Шахтер" Иван Кочерга.

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Победителями в итоге стали Святослав Цымбала, Максим Фик, Максим Лужный, Назар Тарновский, Олег Ирза. Всех отметили призами и подарками от клуба. Также награду – фирменную футболку клуба – получил и самый молодой игрок. Памятные призы за участие в турнире получили все участники Shakhtar Talent Day.

Вскоре Talent Day будет проходить в Мариуполе.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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